перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
kel_foto/Unsplash
ЕСПЧ обязал Россию выплатить 370 тыс. евро Маргарите Грачевой, которой муж отрубил руки 15:12
Лидера белорусской оппозиции Сергея Тихановского приговорили к 18 годам колонии 14:39
В Москве открыли сбор средств на корм кошкам и собакам, оставшимся без хозяев 14:33
Вышел рождественский трек в исполнении Саммер из «Рика и Морти» 14:32
Sotheby’s выставил на аукцион памятник Джорджу Флойду 14:24
«Расстанный проезд, 3»/YouTube
Новогодний досуг на кладбище в новом ролике проекта «Невыносимое выносимо» 13:49
Ученые создали спальный мешок, защищающий зрение астронавтов в космосе 13:28
Новым героем «вДудя» стал создатель мультсериала «Масяня» 13:12
«Цифровое наследство» и размытие обнаженных фото в iMessage: Apple выпустила обновление iOS 15.2 12:15
В России создали тест-систему для выявления «Омикрон»-штамма 11:57
Nick Bolton/Unsplash
В России выявили 28 343 новых случая COVID-19 11:47
The Insider* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента 11:27
Съемки третьей части «Kingsman» начнутся в 2022 году 11:10
Исполнительница песни «Прекрасное далеко» подала в суд на Netflix за нарушение авторских прав 10:57
SpaceX начнет производить ракетное топливо из углекислого газа 10:24
Открытая мобильная платформа/Instagram
В России выпустили смартфон с отечественной ОС «Аврора» 10:08
Peacock выпустит документалку об исчезновении и убийстве Габби Петито 9:41
На Apple TV выйдет первый российский сериал «Контейнер» 8:58
В сети опубликовали новый тизер «Аллеи кошмаров» Гильермо дель Торо 3:36
Спортивные организации выплатят жертвам доктора Нассара 380 млн долларов 2:59
Отключить рекламу

Вышел рождественский трек в исполнении Саммер из «Рика и Морти»

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:32

Канал Adult Swim опубликовал рождественский рэп-сингл «It’s Rickmas Time» в исполнении Саммер Смит из мультсериала «Рик и Морти».

Текст песни написала сценаристка «Saturday Night Live» Хизер Энн Кэмпбелл, а музыку — постоянный композитор мультсериала Райан Элдер. Трек исполнила актриса озвучки Спенсер Грэммер.

10 октября Adult Swim выпустил спецэпизод «Рика и Морти» в честь Хеллоуина, а в сентябре — ряд промороликов с участием Кристофера Ллойда («Назад в будущее») и Джейдена Мартелла («Оно»).

13 ноября канал подтвердил выход шестого сезона шоу. Релиз состоится в 2022 году, точной даты пока нет.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
драма
Дом Gucci
Криминальный триллер Ридли Скотта про владельцев модной империи
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
мультфильм
Большой красный пес Клиффорд
Гигантская собака становится защитником для робкой девочки
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
боевик
Охотники за привидениями: Наследники
Легитимное продолжение легендарной франшизы — теперь не с женщинами, а с детьми
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи

Другие материалы по темам

Люди
Спенсер Грэммер
Кристофер Ллойд
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить