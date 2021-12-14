Вышел рождественский трек в исполнении Саммер из «Рика и Морти»

Канал Adult Swim опубликовал рождественский рэп-сингл «It’s Rickmas Time» в исполнении Саммер Смит из мультсериала «Рик и Морти».
Текст песни написала сценаристка «Saturday Night Live» Хизер Энн Кэмпбелл, а музыку — постоянный композитор мультсериала Райан Элдер. Трек исполнила актриса озвучки Спенсер Грэммер.
10 октября Adult Swim выпустил спецэпизод «Рика и Морти» в честь Хеллоуина, а в сентябре — ряд промороликов с участием Кристофера Ллойда («Назад в будущее») и Джейдена Мартелла («Оно»).
13 ноября канал подтвердил выход шестого сезона шоу. Релиз состоится в 2022 году, точной даты пока нет.