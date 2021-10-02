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Adult Swim выпустит спецэпизод «Рика и Морти» в честь Хэллоуина

Виктория Шанина
Сегодня в 14:26

Канал Adult Swim выпустит короткометражный мультфильм про Рика и Морти в жанре ужасов, приуроченный к Хэллоуину. Об этом стало известно из твита в аккаунте с новостями и расписанием телеканала Cartoon Network, премьера состоится 10 октября.

Новый хоррор-эпизод получит название The Great Yokai Battle of Akihabara («Великая Екайская битва при Акихабаре»). Согласно CNschedules, ролик выйдет рано утром 17 октября — после двух старых мультфильмов о Бэтмене («Бэтмен-ниндзя», и «Бэтмен: Под красным колпаком»). В официальных соцсетях Adult Swim никаких анонсов пока не было.

В твиттер-аккаунте swimpedia появились подробности сюжета. Рик планирует изобрести продвинутый тостер с искусственным интеллектом. Все начинает идти не по плану, и ему приходится отправиться вместе с Морти за запчастями в Акихабару. Предположительно, короткометражка будет длиться 10 минут.

Ранее Adult Swim выпустил ряд промороликов, в которых культовые сцены из мультфильма воссозданны в реальной жизни. Главные роли в них сыграли Кристофер Ллойд (доктор Эмметт Браун из «Назад в будущее») и Джейден Мартелл («Оно»).

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