Adult Swim воссоздал еще две сцены из «Рика и Морти» с Кристофером Ллойдом из «Назад в будущее»

Первое видео посвящено тому, как безумный гений Рик агрессивно ест огурец. Действие происходит во вселенной C-1.21.

Канал Adult Swim опубликовал два новых ролика из «Рика и Морти» с участием Кристофера Ллойда («Назад в будущее») и Джейдена Мартелла («Оно»). Это сцены из мультфильма, воссозданные в реальной жизни.

Во втором видео Ллойд произносит фразу Рика из финала первой серии первого сезона. Это одна из самых известных сцен мультсериала.

«Что, если инопланетяне — просто тупые туристы?» — написал Adult Swim в перерыве между публикацией роликов.

Видео с Ллойдом и Мартеллом — это промокампания последнего сезона «Рика и Морти». Финальные серии вышли в России 6 сентября.

Шоу «Рик и Морти» выросло из короткометражного мультфильма 2006 года «Настоящие анимированные приключения Дока и Марти». В нем рассказывается о приключениях главных героев фильмов «Назад в будущее» Эмметта Брауна и Марти МакФлая.

В 2018 году Ллойд заявил, что хотел бы сняться в «Рике и Морти».

«Я думаю, что это было бы весело. Я особо не слежу за шоу, но видел несколько эпизодов. Знаю лишь, что это какая‑то пародия на Дока и Марти», — добавил он.