The Insider* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

Таганский суд Москвы оштрафовал онлайн-издание The Insider* на миллион рублей за отсутствие маркировки о статусе иностранного агента. Об этом сообщает «Интерфакс».

Суд признал издание виновным по части первой статьи 19.34.1 КоАП РФ о нарушении порядка деятельности иностранного СМИ, выполняющего функции иноагента, и назначил два административных штрафа.

23 июля Минюст внес The Insider в список иноагентов. Тогда Роман Доброхотов говорил, что издание продолжит работу в обычном режиме и не будет подчиняться российским законам, так как зарегистрировано в Латвии.

17 ноября Роскомнадзор попросил суд оштрафовать The Insider из‑за отсутствия маркировки иностранного агента.

The Insider — расследовательское издание, созданное в 2013 году. Один из его самых известных материалов — совместное с Bellingcat** и CNN расследование о предполагаемых отравителях Алексея Навального.

*The Insider признан Минюстом СМИ, выполняющим функцию иностранного агента.

**Bellingcat признан Минюстом РФ средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.