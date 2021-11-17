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Роскомнадзор попросил суд оштрафовать издание The Insider* из‑за отсутствия маркировки иноагента

Денис Ламехов
Сегодня в 19:40

Роскомнадзор просит суд оштрафовать издание The Insider* из‑за отсутствия маркировки иностранного агента. Об этом сообщает ТАСС.

«В суд поступил протокол в отношении The Insider по ч. 1 ст. 19.34.1 („Нарушение порядка деятельности иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента“). Изданию грозит штраф на сумму до 500 тыс. рублей», — рассказали в Таганском суде Москвы.

Министерство юстиции включило The Insider в реестр СМИ-иноагентов 23 июля. Сейчас в списке 95 организаций и физических лиц.

В конце июля у главного редактора издания Романа Доброхотова прошли обыски. Они были связаны с делом о клевете, возбужденным в апреле по заявлению журналиста Максимилиана Бернардуса Вилема Ван дер Верффа из Нидерландов.

30 сентября российские правоохранители объявили Доброхотова в розыск. По версии следствия, в период с 31 июля по 1 августа он незаконно пересек границу России в Воронежской области.

* The Insider признан Минюстом СМИ, выполняющим функцию иностранного агента.

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