перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В России создали тест-систему для выявления «Омикрон»-штамма 11:57
Nick Bolton/Unsplash
В России выявили 28 343 новых случая COVID-19 11:47
The Insider* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента 11:27
Съемки третьей части «Kingsman» начнутся в 2022 году 11:10
Исполнительница песни «Прекрасное далеко» подала в суд на Netflix за нарушение авторских прав 10:57
SpaceX начнет производить ракетное топливо из углекислого газа 10:24
Открытая мобильная платформа/Instagram
В России выпустили смартфон с отечественной ОС «Аврора» 10:08
Peacock выпустит документалку об исчезновении и убийстве Габби Петито 9:41
На Apple TV выйдет первый российский сериал «Контейнер» 8:58
В сети опубликовали новый тизер «Аллеи кошмаров» Гильермо дель Торо 3:36
Спортивные организации выплатят жертвам доктора Нассара 380 млн долларов 2:59
James Bond 007/YouTube
Джеймс Бонд может стать небинарной персоной 2:21
Вышел трейлер третьего сезона «Дома с прислугой» 1:33
Аврил Лавин снимет фильм по мотивам своей песни «Sk8er Boi» 0:50
В «ГЭС-2» пройдет дискуссия, посвященная феномену популярности сериалов Вчера в 23:22
Артемий Лебедев провел стрим, на котором за донаты ему давали пощечину. И заработал 260 тыс. рублей Вчера в 22:39
HBO/YouTube
HBO представил трейлер сериала «Позолоченный век» Вчера в 22:30
Суд запретил Валерию Рашкину выходить из дома по ночам Вчера в 22:00
Оксфорд пригласил на дебаты самую сложную нейросеть в мире. Она предупредила об опасности нейросетей Вчера в 21:41
Первая смерть от «Омикрона», Маск — человек года по версии Time и другие новости дня
Вчера в 20:59 дайджест
Отключить рекламу

SpaceX начнет производить ракетное топливо из углекислого газа

Виктория Шанина
Сегодня в 10:24

SpaceX начинает программу по производству ракетного топлива из двуокиси углерода, выведенной из атмосферы. Об этом основатель космической компании Илон Маск сообщил в своем твиттере.

По словам Маска, помимо атмосферы Земли, это «будет иметь значение для Марса». Он не уточнил, что имеет в виду, но, вероятно, речь идет о полетах на Красную планету.

«SpaceX начинает программу по извлечению CO2 из атмосферы и превращению его в ракетное топливо. Пожалуйста, присоединяйтесь, если интересно».

Ранее The Guardian писал, что ракета SpaceX Falcon 9 использует в качестве топлива керосин, который выбрасывает в атмосферу, в том числе, углекислый газ. Двуокись углерода образуется при сгорании ископаемого топлива и способствует климатическому кризису.

С 31 октября по 12 ноября в Глазго прошла 26-я конференция ООН по климату. О чем 200 стран (включая Россию) договорились на саммите, рассказывала «Афиша Daily».

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
драма
Дом Gucci
Криминальный триллер Ридли Скотта про владельцев модной империи
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
мультфильм
Большой красный пес Клиффорд
Гигантская собака становится защитником для робкой девочки
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
боевик
Охотники за привидениями: Наследники
Легитимное продолжение легендарной франшизы — теперь не с женщинами, а с детьми
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи

Другие материалы по темам

Теги
SpaceX
The Guardian
ООН
Афиша Daily
Люди
Илон Маск
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить