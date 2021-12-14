SpaceX начнет производить ракетное топливо из углекислого газа

SpaceX начинает программу по производству ракетного топлива из двуокиси углерода, выведенной из атмосферы. Об этом основатель космической компании Илон Маск сообщил в своем твиттере.

По словам Маска, помимо атмосферы Земли, это «будет иметь значение для Марса». Он не уточнил, что имеет в виду, но, вероятно, речь идет о полетах на Красную планету.