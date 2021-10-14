Скоро стартует конференция ООН по климату. Участвуют 200 стран. Что они обсудят и что это значит?

С 31 октября по 12 ноября в Глазго пройдет конференция ООН по климату. Вчера об участии в ней объявил Владимир Путин, среди других гостей — Джо Байден и Борис Джонсон. Участвуют в ней более 200 государств — на уровне первых лиц, представителей правительств, активистов, компаний и неправительственных организаций. «Афиша Daily» разбирается, что они обсудят и какое это имеет значение.
Форум носит название COP26, или 26th Conference of the Parties (в переводе с английского «26-я Конференция сторон»). ООН проводит мероприятие с 1995 года. Как следует из названия, оно будет 26-м по счету.
Исторической считают 21-ю встречу, когда в 2015 году в Париже было подписано первое за все время соглашение по климату с обязательным шагами, которые государства обязались выполнить, чтобы снизить вред для окружающей среды. Среди них — сдерживать рост температуры на планете «намного ниже 2 градусов по Цельсию» и свести к нулю вред от парниковых газов (в том числе углекислого), которые являются драйвером глобального потепления, к 2050 году. Выполнение целей юридически обязательно. Соглашение подписали 197 стран, включая Россию. На грядущей конференции участники планируют оценить ход того, как продвигаются дела, обсудить прежние задачи и поставить новые.
Какие они? Документ, опубликованный ООН к будущему форуму, сообщает следующее:
- Как и в Парижском соглашении, привести к нулю воздействие парниковых газов к 2050 году. Это так называемая углеродная нейтральность, над которой работают государства, в том числе Россия. Здесь же — ограничить рост средней температуры планеты до 1,5 градуса Цельсия по сравнению со временем до промышленной революции. Что для этого предлагается? Снижать добычу угля, как одного из самых «грязных» для планеты ископаемых, сворачивать вырубку лесов, вкладываться в возобновляемые источники энергии и ускорить переход на электромобили.
- Защищать природные экосистемы, отслеживать их состояние. Предпринять шаги, чтобы из‑за изменений климата люди не теряли возможность жить на своей территории и жить вообще.
- Выделять 100 млрд долларов ежегодно на выполнение первых двух пунктов. Развитым странам отведена ведущая роль, международные финансовые институты, банки, инвесторов и бизнес призывают участвовать. ООН сообщает, что в 2018 году на эти нужды уже мобилизовали 79 млрд долларов. В 2019-м 41 млрд долларов был передан развивающимся странам.
- «Окончательно оформить Парижское соглашение 2015 года» и ускорить совместную работу «на уровне правительств, бизнесов и негосударственных организаций».
До грядущей конференции в совместных заявлениях Россия и США, США и Китай, а также главы МИД БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР) указали, что привержены целям Парижского соглашения. В начале октября Минэкономразвития России представило стратегию по достижению страной углеродной нейтральности к 2060 году, которая завязана в том числе и на экономическом росте. Министерство основывалось на прогнозе, согласно которому экспорт нефти и газа начнет падать ежегодно через 10 лет.
Экоповестку связывают не только с защитой окружающей среды, но и с тем, что государства начнут терять значительную часть денег из‑за того, что вовремя не перейдут на зеленую энергию. Так на мировом уровне экология становится не только социальной темой, но также экономической и политической.
При этом организаторы грядущей конференции столкнулись с критикой. Источники The Guardian в ООН, американском и британском правительстве (Великобритания — принимающая страна саммита) назвали часть заявленных целей нереалистичными и признали, что, например, снижения выбросов углекислого газа на 45%, необходимого для углеродной нейтральности, достичь не удастся. «Мы должны ставить амбициозные задачи, а потом, может быть, двигаться к их исполнению маленькими шажками, но нам необходим долгосрочный план — его мы и вырабатываем», — сказал источник в ООН.
Не ждет от саммита многого и Грета Тунберг. Она считает, что Джо Байден и другие мировые лидеры произносят красивые слова, но на деле предлагают только «бла-бла-бла» и не совершают реальных действий.