Скоро стартует конференция ООН по климату. Участвуют 200 стран. Что они обсудят и что это значит?

С 31 октября по 12 ноября в Глазго пройдет конференция ООН по климату. Вчера об участии в ней объявил Владимир Путин, среди других гостей — Джо Байден и Борис Джонсон. Участвуют в ней более 200 государств — на уровне первых лиц, представителей правительств, активистов, компаний и неправительственных организаций. «Афиша Daily» разбирается, что они обсудят и какое это имеет значение.

Форум носит название COP26, или 26th Conference of the Parties (в переводе с английского «26-я Конференция сторон»). ООН проводит мероприятие с 1995 года. Как следует из названия, оно будет 26-м по счету.

Исторической считают 21-ю встречу, когда в 2015 году в Париже было подписано первое за все время соглашение по климату с обязательным шагами, которые государства обязались выполнить, чтобы снизить вред для окружающей среды. Среди них — сдерживать рост температуры на планете «намного ниже 2 градусов по Цельсию» и свести к нулю вред от парниковых газов (в том числе углекислого), которые являются драйвером глобального потепления, к 2050 году. Выполнение целей юридически обязательно. Соглашение подписали 197 стран, включая Россию. На грядущей конференции участники планируют оценить ход того, как продвигаются дела, обсудить прежние задачи и поставить новые.

Какие они? Документ, опубликованный ООН к будущему форуму, сообщает следующее: