Может ли Peloton засудить создателей продолжения «Секса в большом городе»? NYT спрашивает юриста

В первой серии продолжения «Секса в большом городе», которое получило название «И просто так», один из героев умирает после 45-минутной тренировки на велотренажере компании Peloton. (Аккуратно, по ссылкам спойлеры !) После выхода эпизода 9 декабря акции производителя упали на 17% — с 45,21 до 38,51 доллара. 10 декабря обвал продолжился. 13 декабря Peloton выложили рекламный ролик с погибшим персонажем сиквела «Секса в большом городе». Кардиолог и член консультативного совета Peloton по вопросам здоровья Сюзанна Стейнбаум выступила от лица компании и сказала, что смерть героя наступила из‑за сердечного приступа, а не из‑за велотренажера. К тому же, персонаж не заботился о здоровье.

«Он вел такой образ жизни, который многие назвали бы экстравагантным — пил коктейли, курил сигары ел большие стейки, — и подвергал себя серьезному риску, поскольку в шестом сезоне у него уже диагностировали сердечное заболевание. <…> Езда на велотренажере Peloton, возможно, даже помогла отсрочить сердечный приступ». Сюзанна Стейнбаум Кардиолог, член консультативного совета Peloton по вопросам здоровья

После этих событий The New York Times спросил юриста и других профессионалов, каковы перспективы производителя, если он захочет подать в суд на создателей сериала, компанию HBO. «Афиша Daily» выбрала главное из материала. Нэнси Преджер, юрист в сфере интеллектуальной собственности, сообщила NYT, что в индустрии развлечений существуют два типа контрактов на размещение в кадре изделий, защищенных в товарным знаком. В первом случае компания-производитель сама платит за промо. Во втором случае товар закупает команда, выпускающая картину. В Peloton отказались говорить, был ли изготовитель тренажера официально вовлечен в создание ленты, но юрист сообщила, что кинопроизводителю требуется специальная лицензия на показ товара и логотипа определенного бренда. В первой серии «И просто так» лого Peloton отчетливо видно в кадре. The New York Times добавляет, что показанная в сериале видеоинструкция «значительно схожа» с теми, что действительно выпускает компания.

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