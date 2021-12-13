Может ли Peloton засудить создателей продолжения «Секса в большом городе»? NYT спрашивает юриста

В первой серии продолжения «Секса в большом городе», которое получило название «И просто так», один из героев умирает после 45-минутной тренировки на велотренажере компании Peloton. (Аккуратно, по ссылкам спойлеры!) После выхода эпизода 9 декабря акции производителя упали на 17% — с 45,21 до 38,51 доллара. 10 декабря обвал продолжился.
13 декабря Peloton выложили рекламный ролик с погибшим персонажем сиквела «Секса в большом городе». Кардиолог и член консультативного совета Peloton по вопросам здоровья Сюзанна Стейнбаум выступила от лица компании и сказала, что смерть героя наступила из‑за сердечного приступа, а не из‑за велотренажера. К тому же, персонаж не заботился о здоровье.
После этих событий The New York Times спросил юриста и других профессионалов, каковы перспективы производителя, если он захочет подать в суд на создателей сериала, компанию HBO. «Афиша Daily» выбрала главное из материала.
Нэнси Преджер, юрист в сфере интеллектуальной собственности, сообщила NYT, что в индустрии развлечений существуют два типа контрактов на размещение в кадре изделий, защищенных в товарным знаком. В первом случае компания-производитель сама платит за промо. Во втором случае товар закупает команда, выпускающая картину.
В Peloton отказались говорить, был ли изготовитель тренажера официально вовлечен в создание ленты, но юрист сообщила, что кинопроизводителю требуется специальная лицензия на показ товара и логотипа определенного бренда. В первой серии «И просто так» лого Peloton отчетливо видно в кадре. The New York Times добавляет, что показанная в сериале видеоинструкция «значительно схожа» с теми, что действительно выпускает компания.
Преджер сообщила, что в американском законодательстве существует понятие добросовестного использования. Он разрешает кинопроизводителям использовать товар в кадре по назначению — в соответствии с тем, как это предполагает изготовитель.
«Добросовестное использование не распространяется на случаи, когда использование торговой марки умаляет достоинства бренда», — добавила она. Юрист полагает, что у Peloton есть «разумные основания» для разбирательства в суде, особенно если HBO не раскрыл контекст, в котором будет использоваться товар.
Buzzfeed сообщил, что компания действительно не была осведомлена о деталях сюжета. «Не поставить Peloton в известность было ошибкой», — говорит Стейси Джонс, основательница американского маркетингового агентства Hollywood Branded. «Команда картины забыла, что сотрудничество с брендом должно быть полезно для обеих сторон». Джонс и Преджер солидарны, что HBO оказывается в сомнительной с точки зрения законодательства ситуации.
Может ли HBO себя защитить? Доцент кафедры маркетинга бизнес-школы в Университете Индианы Бет Фоссен рассказала, что авторы телепрограмм могут заявить: «Это пародия. Очевидно, зрители знали, что это вымышлено». Такой подход срабатывает для шоу вроде «Saturday Night Live». Однако The New York Times пишет, что на данный момент, судя по всему, Peloton не заинтересована в подаче иска.