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Акции производителя тренажеров Peloton упали после смерти персонажа «Секса в большом городе»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:20

Акции компании Peloton, производящей спортинвентарь, упали после того, как один из персонажей перезапуска «Секса в большом городе» умер во время занятия на ее велотренажере. Об этом передает CNBC.

Велотренажер Peloton в первой серии «И просто так» играет ключевую роль в развитии сюжета. Далее спойлеры! Муж главной героини Кэрри Брэдшоу скончался после 45-минутной тренировки на нем.

Кардиолог и член консультативного совета Peloton по вопросам здоровья Сюзанна Стейнбаум выступила от лица компании и сказала, что смерть «Мистера Бига» (так зовут персонажа) наступила из‑за сердечного приступа, а не от велотренажера, и он не заботился о здоровье.

«Он вел такой образ жизни, который многие назвали бы экстравагантным — пил коктейли, курил сигары и ел большие стейки — и подвергал себя серьезному риску, поскольку в шестом сезоне у него уже диагностировали сердечное заболевание. <…> Езда на велотренажере Peloton, возможно, даже помогла отсрочить его сердечный приступ» — заявила она.

После выхода серии 9 декабря акции Peloton упали на 17% — с 45,21 до 38,51 доллара. 10 декабря обвал продолжился из‑за решения банка Credit Suisse снизить целевую цену на бумаги компании c 112 до 50 долларов и изменить рейтинг акций с «выше рынка» на «нейтральный».

С началом пандемии коронавируса продукцией Peloton закупались активнее, чем обычно — спортзалы оказались закрыты, поэтому люди начали заниматься спортом у себя дома. Но за год акции компании рухнули почти на 75% — ограничения ослабили на фоне массовой вакцинации, а люди стали возвращаться к старым привычкам.

Peloton пришлось понизить цену на спортинвентарь и усилить маркетинг, вдобавок к этому компания попала под проверку регулирующих органов и отозвала свои беговые дорожки после сообщений об одной смерти и десятках травм.

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