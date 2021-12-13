Peloton сняла рекламный ролик с погибшим персонажем сиквела «Секса в большом городе»

Компания Peloton, производящая спортинвентарь, сняла рекламный ролик с погибшим персонажем из сиквела «Секса в большом городе» «И просто так».

Осторожно спойлеры!

В ролике актер Крис Нот (мистер Биг), скончавшийся в первой серии после 45-минутной тренировки на велотренажере Peloton, общается с инструктором компании Джесс Кинг.

«Может, мы еще прокатимся? Жизнь слишком коротка, чтобы не сделать этого», — говорит Нот.

После этого в кадре звучит голос Райана Рейнольдса. «И просто так напомнили миру, что регулярная езда на велосипеде стимулирует и улучшает работу сердца, легких и кровообращение. Езда на велосипеде укрепляет сердечные мышцы, снижает пульс в состоянии покоя и снижает уровень жира в крови. Он жив».