Daily Mail: Джулиан Ассанж перенес микроинсульт в британской тюрьме Белмарш

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж перенес микроинсульт в британской тюрьме строгого режима Белмарш. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на его невесту Стеллу Моррис.

По словам девушки, это произошло 27 октября во время выступления в Высоком суде Лондона по видеосвязи. После инсульта Ассанж остался с опущенным правым веком, проблемами с памятью и признаками неврологического повреждения.

Как отмечает издание, инсульт мог быть вызван стрессом на фоне продолжающегося судебного процесса с США — страна требовала экстрадиции журналиста. Также причиной могло послужить общее ухудшение здоровья.

«Джулиан борется, и я боюсь, что этот микроинсульт может быть предвестником более серьезного приступа. Чем дольше продолжается эта долгая юридическая битва, тем больше у нас опасений, что он ее не переживет», — сказала Стелла Моррис.

10 декабря Апелляционный суд Англии и Уэльса разрешил экстрадицию Ассанжа в США. Теперь дело будет передано в суд первой инстанции, который примет окончательное решение об экстрадиции. Отмечается, что при этом Ассанж должен оставаться под стражей. В США мужчине грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.

На следующий день Международная федерация журналистов (IFJ) выступила против решения об экстрадиции. Там отметили, что в демократическом обществе не должны преследовать журналистов-расследователей, таких как Ассанж.

Джулиан Ассанж основал международную некоммерческую организацию WikiLeaks, которая публиковала секретные материалы, подтверждающие коррупцию в высших политических кругах США, а также многочисленные правонарушения со стороны американского правительства.

В 2012 году, находясь под преследованием, он добился убежища в посольстве Эквадора в Лондоне и прожил там семь лет. В апреле 2019 года полиция получила разрешение на арест Ассанжа от правительства Эквадора, после чего его отправили в тюрьму на 50 недель из‑за нарушения условий освобождения под залог.

По словам адвоката Ассанжа Эдварда Фицджеральда, в августе 2017 года конгрессмен Дана Рорабакер посещал посольство Эквадора и предложил журналисту помилование, если он сделает заявление об отсутствии вмешательства России в президентские выборы США 2016 года.