Blue Origin совершила третий суборбитальный полет. На борту была дочь первого астронавта США

Членами экипажа, в том числе, стали ведущий шоу «Доброе утро, Америка» Майкл Страхан и Лора Шепард Черчли, чей отец Алан Шепард был первым американцем в космосе. Они не платили за полет, так как были почетными гостями. Также на борту находилось три бизнесмена и сын одного из них.

Корабль New Shepard компании Джеффа Безоса Blue Origin третий пилотируемый суборбитальный полет. На его борту впервые находилось сразу шесть туристов, пишет CNN .

Полет продлился около 11 минут. Корабль поднялся на высоту более 100 километров. Примерно в течение трех минут экипаж мог почувствовать невесомость.

Корабль New Shepard с космическими туристами на борту впервые был загружен полностью. В предыдущие два запуска в нем находились по четыре человека.

Первый запуск состоялся в июле 2021 года. Тогда в космос слетал основатель Blue Origin Джефф Безос, его брат Марк, 82-летняя летчица Уолли Фанк и 18-летний Оливер Дэймен.

Второй пилотируемый полет New Shepard прошел в октябре. Тогда на борту оказался 90-летний канадский актер Уильям Шетнер, известный по ролик капитана Джеймса Кирка в сериале «Звездный путь». Он стал самым пожилым человеком в космосе.