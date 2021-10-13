Актер Уилльям Шатнер из «Звездного пути» слетал в космос на корабле Джеффа Безоса

90-летний актер Уилльям Шатнер, известный по роли капитана Кирка в «Звездном пути», отправился в суборбитальный полет на корабле Джеффа Безоса New Shepard. Прямая трансляция полета велась на ютьюб-канале Blue Origin. Шатнер стал самым пожилым человеком в космосе. Ранее такой титул носила 82-летняя летчица Уэлли Фанк, которая в числе первых совершила суборбитальный прыжок с основателем Amazon Безосом 20 июля. Компанию актеру составили вице-президент Blue Origin Одри Пауэрс, экс-инженер NASA Крис Бошуизен и вице-президент компании Dassault Systèmes Глен де Врис. Члены экипажа готовились к полету в течение нескольких дней.

Всего полет New Shepard, которым управляли с Земли, длился около 11 минут. За две минуты корабль достиг линии Кармана — высоты в 100 километров, которая считается Международной авиационной федерацией границей между атмосферой Земли и космосом. Члены экипажа в течение четырех минут находились в невесомости, а затем успешно вернулись на Землю, где их уже ожидал Безос.