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Актер Уилльям Шатнер из «Звездного пути» слетал в космос на корабле Джеффа Безоса

Дарья Мельникова
Сегодня в 20:38

90-летний актер Уилльям Шатнер, известный по роли капитана Кирка в «Звездном пути», отправился в суборбитальный полет на корабле Джеффа Безоса New Shepard. Прямая трансляция полета велась на ютьюб-канале Blue Origin.

Шатнер стал самым пожилым человеком в космосе. Ранее такой титул носила 82-летняя летчица Уэлли Фанк, которая в числе первых совершила суборбитальный прыжок с основателем Amazon Безосом 20 июля.

Компанию актеру составили вице-президент Blue Origin Одри Пауэрс, экс-инженер NASA Крис Бошуизен и вице-президент компании Dassault Systèmes Глен де Врис. Члены экипажа готовились к полету в течение нескольких дней.

Всего полет New Shepard, которым управляли с Земли, длился около 11 минут. За две минуты корабль достиг линии Кармана — высоты в 100 километров, которая считается Международной авиационной федерацией границей между атмосферой Земли и космосом.

Члены экипажа в течение четырех минут находились в невесомости, а затем успешно вернулись на Землю, где их уже ожидал Безос.

«Вы сделали такое… Вы подарили мне самый невероятный опыт, который я могу себе представить. Я так переполнен эмоциями от того, что только что произошло. Это необыкновенно. Я надеюсь, что смогу сохранить то, что чувствую сейчас, я не хочу это потерять. Это намного больше, чем я и вся жизнь. Это не имеет ничего общего с маленьким зелено-голубым шаром. Это имеет отношение к огромности, быстроте и внезапности жизни и смерти. Боже мой, это невероятно», — сказал актер основателю Amazon, вытирая слезы с лица.

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