Netflix выпустил новый трейлер корейского сериала «Море спокойствия»

Вышел новый трейлер научно-фантастического сериала «Море спокойствия» корейского режиссера Чхве Хан Ена. Посмотреть его можно на ютьюб-канале стриминговой платформы Netflix.
В ролике показаны кадры высушенного пустынного города, из которого буквально уходит жизнь под палящим солнцем. Закадровый голос произносит: «Уровень осадков достиг исторического минимума. Объем воды в мире сократится на 40% в ближайшие десять лет».
Действие сериала происходит в будущем, когда Земля сталкивается с климатическим кризисом, опустыниванием, а межпланетные путешествия становятся привычными. Группа астронавтов отправляется на заброшенную базу на Луне, где их ждут мрачные тайны.
Сериал основан на одноименном короткометражном фильме, выпущенном в 2014 году режиссером Чхве Хан Еном. Он же снял и многосерийный проект. Сценарий шоу ему помогла написать Пак Ын Ге («Мать», «Бесконечная история»).
Главные роли в «Море спокойствия» сыграли Кон Ю («Поезд в Пусан», «Игра в кальмара»), Пэ Дуна («Восьмое чувство»), Ли Джун («Пиноккио») и Хо Сон Тхэ («Игра в кальмара», «Хитмен», «Пентхаус»).
В последнее время на Netflix стали популярны корейские сериалы. 17 сентября вышла нашумевшая «Игра в кальмара». 23 ноября на стрим-сервисе появился другой корейский проект — сериал «Зов ада», который стал лидером глобального топа Netflix, сместив с этой позиции «Игру в кальмара». Также ранее стало известно о разработке адаптации шоу «Бумажный дом» для стриминга.