Netflix выпустил новый трейлер корейского сериала «Море спокойствия»

Вышел новый трейлер научно-фантастического сериала «Море спокойствия» корейского режиссера Чхве Хан Ена. Посмотреть его можно на ютьюб-канале стриминговой платформы Netflix.

В ролике показаны кадры высушенного пустынного города, из которого буквально уходит жизнь под палящим солнцем. Закадровый голос произносит: «Уровень осадков достиг исторического минимума. Объем воды в мире сократится на 40% в ближайшие десять лет».

Действие сериала происходит в будущем, когда Земля сталкивается с климатическим кризисом, опустыниванием, а межпланетные путешествия становятся привычными. Группа астронавтов отправляется на заброшенную базу на Луне, где их ждут мрачные тайны.