Пак Хэ Су из «Игры в кальмара» сыграет в корейской версии «Бумажного дома»

Звезда нашумевшего сериала «Игра в кальмара» Пак Хэ Су сыграет в корейской адаптации шоу «Бумажный дом» для Netflix. Об этом сообщает Deadline.

Актер исполнит роль одного из главных героев оригинального сериала по прозвищу Берлин.

Режиссером проекта выступит Ким Сон Хон, известный по сериалам «Голос», «Игра лжецов», «Гость» и «Черный», а сценаристом — Рю Ен Чжэ («Поезд в Пуссан-2»). Шоу спродюсирует Алекс Пина — шоураннер «Бумажного дома».

Когда выйдет сериал, пока неизвестно.

Накануне стало известно, что Netflix расширит вселенную «Бумажного дома» спин-оффом под названием «Берлин». Сериал будет посвящен одноименному персонажу.