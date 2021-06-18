Земфира через суд требует от Евгения Гришковца 1,5 млн рублей. Он назвал ее наркоманкой

Земфира подала в суд на писателя и музыканта Евгения Гришковца за слова в отношении нее и ее альбома «Бордерлайн». В эфире передачи «Би Коз» на «Дожде» он назвал певицу наркоманкой с наркоманскими песнями. Об этом сообщает телеканал, привлеченный в качестве третьего лица.

Иск на 1,5 млн рублей от Земфиры принял Центральный районный суд Калининграда. В нем певица заявляет, что слова Гришковца «носят порочащий характер», «символизируют антисоциальное, антиобщественное поведение — наркоманию» и не соответствуют действительности, «поскольку нет достоверных доказательств, что певица Рамазанова З.Т. является наркоманкой».

«Когда человек позволяет себе все, когда решает вопрос „я могу сделать все“, я могу вытащить из себя все что угодно, все без исключения — все мои наркотические кошмары и весь свой наркотический эгоизм — и выложить его тем людям, которые восемь лет ждали хоть чего‑нибудь. <…> Она наркоманка, и это наркоманские песни», — прокомментировал альбом Гришковец 27 мая.

Его высказывания негативно сказались на здоровье Земфиры — она стала страдать бессонницей и нервными срывами, говорится в иске. После эфира ей пришлось «оправдываться перед друзьями, знакомыми и другими людьми». Певица потребовала обязать Гришковца опровергнуть его слова в эфире «Дождя».