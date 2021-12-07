В сети появился трейлер второго сезона сериала Ридли Скотта «Воспитанные волками»

Стриминговый сервис HBO Max опубликовал трейлер второго сезона сериала «Воспитанные волками», спродюсированного и частично поставленного режиссером Ридли Скоттом («Гладиатор», «Дом Gucci», «Марсианин»). Он появился на ютьюб-канале платформы.

Двухминутный ролик показал, как андроиды по имени Мать и Отец вместе со своими подопечными — человеческими детьми — находятся в поисках нового дома. Им должна стать колония атеистов в мистической тропической зоне.

Однако на пути их мирной жизни появляются угрозы. Ими становятся недоброжелатели, в числе которых, очевидно, будет Маркус, а также изменяющаяся природа Матери, которая все чаще ощущает себя человеком после рождения собственного ребенка — летающего змея.