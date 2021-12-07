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В сети появился трейлер второго сезона сериала Ридли Скотта «Воспитанные волками»

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:56

Стриминговый сервис HBO Max опубликовал трейлер второго сезона сериала «Воспитанные волками», спродюсированного и частично поставленного режиссером Ридли Скоттом («Гладиатор», «Дом Gucci», «Марсианин»). Он появился на ютьюб-канале платформы.

Двухминутный ролик показал, как андроиды по имени Мать и Отец вместе со своими подопечными — человеческими детьми — находятся в поисках нового дома. Им должна стать колония атеистов в мистической тропической зоне.

Однако на пути их мирной жизни появляются угрозы. Ими становятся недоброжелатели, в числе которых, очевидно, будет Маркус, а также изменяющаяся природа Матери, которая все чаще ощущает себя человеком после рождения собственного ребенка — летающего змея.

Роли Отца и Матери в продолжении по-прежнему исполняют Абубакар Салим и Аманда Коллин. Также в шоу снимаются Итан Хаззард, Ниам Алгар, Трэвис Фиммел, Джордан Лоугрэн, Феликс Джеймисон и Винта МакГрат.

Второй сезон «Воспитанных волками» выйдет на HBO Max 3 февраля 2022 года. Съемки новых серий проходили в ЮАР. О первом сезоне «Афиша Daily» рассказывала в прошлом году.

В дебютном сезоне было 10 серий, они вышли осенью 2020 года. Ридли Скотт снял первый и второй эпизоды, а также выступил шоураннером вместе с Аароном Гузиковски, ранее работавшим над «Пленницами». Для Скотта «Воспитанные волками» стали первым сериалом.

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