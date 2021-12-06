Издателя «Медиазоны»* оштрафовали на 1500 рублей за отсутствие маркировки иноагента

Cуд в Москве оштрафовал издателя «Медиазоны»* Петра Верзилова** из‑за отсутствия маркировки иностранного агента в записях в социальных сетях. Об этом сообщил юрист Павел Чиков.

«Головинский суд Москвы назначил Петру Верзилову** штраф в 1500 рублей за отсутствие маркировки иностранного агента (статья 19.34.1 КоАП). Речь шла о постах в Facebook и Twitter. Защищает адвокат Леонид Соловьев», — рассказал Чиков.

Верзилов** был признан иностранным агентом в сентябре. О том, что на него был составлен протокол о нарушении закона об иноагентах, стало известно в середине ноября.

Всего в реестре СМИ — иностранных агентов на данный момент 103 записи. В конце октября главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов обратился к Владимиру Путину с просьбой пересмотреть критерии закона об иноагентах. Президент пообещал рассмотреть предложение.

*«Медиазона» включена Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

**Петр Верзилов включен Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента.