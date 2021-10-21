Путин заявил, что критерии закона об иностранных агентах нужно совершенствовать

Президент России Владимир Путин заявил на Валдайском форуме, что критерии закона об иностранных агентах нужно совершенствовать. Трансляцию мероприятия ведет РИА «Новости».

С соответствующим обращением к президенту выступил главный редактор «Новой газеты», нобелевский лауреат Дмитрий Муратов. Он отметил, что в присвоении статуса иноагента не участвует суд. «[В законе] есть размытые критерии, например, „получение организационно-методической помощи“. Это означает, что я беру у кого‑то из членов „Валдайского клуба“ комментарий — и если он представитель другой страны, то мы иноагенты?» — добавил он.

Журналист отметил, что медиа заносят в реестр иностранных агентов без предупреждения. Он предложил организовать еще одну встречу правительства с представителями СМИ, чтобы обсудить вопрос.

Путин, в свою очередь, сослался на американскую практику, где статус иноагента также присваивается без суда, и отметил, что в России в отличие от США нет уголовной ответственности по этому закону. «Я вам обещаю, мы посмотрим еще раз эти размытые критерии. Я постоянно даю такие поручения в Администрацию президента, депутатам Госдумы, чтобы совершенствовали этот инструмент и ни в коем случае не злоупотребляли им. Спасибо, что еще раз обратили на это внимание. Мы этим займемся», — заявил президент.

Владимир Путин подписал закон, позволяющий признавать СМИ иностранными агентами, если они получают финансирование из‑за рубежа, в 2017 году. В 2019-м вступила в силу редакция закона для физических лиц. Согласно ей, иноагентами могут признавать граждан страны, если они распространяют материалы «неограниченному кругу лиц» и получают деньги от других государств и иностранных организаций.

На данный момент в реестре иноагентов содержатся записи о 88 юридических и физических лицах.