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Путин заявил, что критерии закона об иностранных агентах нужно совершенствовать

Денис Ламехов
Сегодня в 21:39

Президент России Владимир Путин заявил на Валдайском форуме, что критерии закона об иностранных агентах нужно совершенствовать. Трансляцию мероприятия ведет РИА «Новости».

С соответствующим обращением к президенту выступил главный редактор «Новой газеты», нобелевский лауреат Дмитрий Муратов. Он отметил, что в присвоении статуса иноагента не участвует суд. «[В законе] есть размытые критерии, например, „получение организационно-методической помощи“. Это означает, что я беру у кого‑то из членов „Валдайского клуба“ комментарий — и если он представитель другой страны, то мы иноагенты?» — добавил он.

Журналист отметил, что медиа заносят в реестр иностранных агентов без предупреждения. Он предложил организовать еще одну встречу правительства с представителями СМИ, чтобы обсудить вопрос.

Путин, в свою очередь, сослался на американскую практику, где статус иноагента также присваивается без суда, и отметил, что в России в отличие от США нет уголовной ответственности по этому закону. «Я вам обещаю, мы посмотрим еще раз эти размытые критерии. Я постоянно даю такие поручения в Администрацию президента, депутатам Госдумы, чтобы совершенствовали этот инструмент и ни в коем случае не злоупотребляли им. Спасибо, что еще раз обратили на это внимание. Мы этим займемся», — заявил президент.

Владимир Путин подписал закон, позволяющий признавать СМИ иностранными агентами, если они получают финансирование из‑за рубежа, в 2017 году. В 2019-м вступила в силу редакция закона для физических лиц. Согласно ей, иноагентами могут признавать граждан страны, если они распространяют материалы «неограниченному кругу лиц» и получают деньги от других государств и иностранных организаций.

На данный момент в реестре иноагентов содержатся записи о 88 юридических и физических лицах.

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