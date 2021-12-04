ABBA показала клип на рождественскую песню «Little Things»

Сюжет видео вертится вокруг школьного конкурса талантов, на котором дети выступают в образах участников группы. Перед этим они видят сюжет в телевизоре, где музыкантов «оцифровывают» для их виртуального шоу, и решают попробовать тоже.

Шведская группа ABBA выпустила клип на рождественскую песню «Little Things». Сингл взят из нового альбома «Voyage», который коллектив представил в начале ноября после 40-летнего перерыва.

Вся выручка с продаж песни отправится в международный фонд по защите ЮНИСЕФ для борьбы с сексуальным насилием в отношении девочек. «Мы считаем, что нельзя искоренить бедность без расширения прав и возможностей женщин», — заявили в ABBA. Ранее они также жертвовали заработанные с «Chiquitita» деньги на благотворительность.

Накануне Эд Ширан и Элтон Джон опубликовали рождественский фит «Merry Christmas». Доходы с его продаж они перечислят в два фонда — для начинающих музыкантов и тем, кто болеет СПИДом.