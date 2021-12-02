перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Роспотребнадзор опечатал клинику «Чайка» в Москве из‑за нарушения антиковидных мер 11:05
Антоха MC запустил краудфандинг на запись нового альбома 10:42
Письмо Екатерины II о пользе вакцинации и ее портрет продали на аукционе за 1 млн фунтов стерлингов 10:14
Глава СК завел уголовное дело на Валерия Рашкина о незаконной охоте 9:59
Женская теннисная ассоциация остановила турниры в Китае из‑за пропажи из общественной жизни Пэн Шуай 9:32
Warner Bros. Pictures/YouTube
Вышел новый трейлер четвертой «Матрицы» 8:45
Умер композитор-экспериментатор и звуковой художник Элвин Люсье Вчера в 23:30
В сети появился новый альбом Оксимирона «Красота и уродство» Вчера в 22:49
Мосгорсуд обязал Илью Варламова удалить пост о «говнохранителях» в Петрозаводске Вчера в 22:36
Okko и Первый канал усилят партнерство. Они анонсировали продолжение сериала «Кастинг» Вчера в 21:39
Новые данные об «Омикроне», итоги года от Spotify и другие новости дня
Вчера в 20:47 дайджест
Джо-Энн Макартур/Пресс-материалы
Обнимашки дельфина и сурикат в позе: лучшие фото дикой природы по версии Музея естествознания Вчера в 20:31
Суд заочно арестовал учителя московского лицея Виктора Елизарова, который приставал к ученицам Вчера в 19:16
20 болельщикам ЦСКА запретили ходить на футбольные матчи два года. Это наказание за файер-шоу Вчера в 18:47
Дебютный полнометражный фильм Айсултана Сеитова выйдет в конце 2022 года Вчера в 18:07
YouTube назвал самые популярные в России музыкальные клипы года. Моргенштерн занял сразу три строчки Вчера в 18:00
Jaroslav Devia/Unsplash
Twitter запретил публиковать изображения других людей без их согласия. Теперь все такие фото удалят? Вчера в 17:49
Что Россия слушала на Spotify в 2021-м? Платформа подводит итоги года Вчера в 17:11
Опрос: в 50% российских семей сменой постельного белья занимаются только женщины Вчера в 16:36
Пак Хэ Су из «Игры в кальмара» сыграет в корейской версии «Бумажного дома» Вчера в 16:31
Отключить рекламу

Антоха MC запустил краудфандинг на запись нового альбома

Семён Гудошников
Сегодня в 10:42

Антоха MC открыл на краудфандинговой площадке Planeta.ru cбор средств на запись нового альбома.

«Этот год не был простым ни для меня, как человека, ни для меня как артиста. Так вышло, что в последние несколько месяцев мои песни у многих ассоциируются с неприятной историей, которая произошла между мной и моим теперь уже бывшим менеджером. Я подписал контракт, смысл которого понимал не до конца, и теперь в результате разбирательств, доступа к моим старым песням у меня нет — и неясно, смогу ли я их когда‑то исполнять», — сказал музыкант.

Он отметил, что, хоть это и повод грустить, ситуация вдохновляет его поскорее записать и выпустить новые песни.

На новый релиз Антохе MC нужно 4 млн рублей, из которых на момент написания заметки удалось собрать 192 тыс. Деньги можно отправить до 1 февраля 2022 года.

В начале ноября Антоха MC потерял права на все свои песни. Это произошло после разрыва контракта с продюсером Эдуардом Шумейко. Музыкант признался, что взял кредит на 3 млн рублей, чтобы выплатить их продюсеру и сохранить псевдоним, а также получить права на новые композиции, созданные им.

17 ноября Антоха MC запустил новый проект — он собирается записать пять песен с начинающими артистами, сделать для них продакшен и выпустить в качестве альбома.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
мультфильм
Энканто
Девочка без магических способностей живет в семье волшебников
поп
XXVI Церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон»
драма
Дом Gucci
Криминальный триллер Ридли Скотта про владельцев модной империи
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
боевик
Охотники за привидениями: Наследники
Легитимное продолжение легендарной франшизы — теперь не с женщинами, а с детьми
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить