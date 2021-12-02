Антоха MC запустил краудфандинг на запись нового альбома

Антоха MC открыл на краудфандинговой площадке Planeta.ru cбор средств на запись нового альбома.

«Этот год не был простым ни для меня, как человека, ни для меня как артиста. Так вышло, что в последние несколько месяцев мои песни у многих ассоциируются с неприятной историей, которая произошла между мной и моим теперь уже бывшим менеджером. Я подписал контракт, смысл которого понимал не до конца, и теперь в результате разбирательств, доступа к моим старым песням у меня нет — и неясно, смогу ли я их когда‑то исполнять», — сказал музыкант.

Он отметил, что, хоть это и повод грустить, ситуация вдохновляет его поскорее записать и выпустить новые песни.

На новый релиз Антохе MC нужно 4 млн рублей, из которых на момент написания заметки удалось собрать 192 тыс. Деньги можно отправить до 1 февраля 2022 года.

В начале ноября Антоха MC потерял права на все свои песни. Это произошло после разрыва контракта с продюсером Эдуардом Шумейко. Музыкант признался, что взял кредит на 3 млн рублей, чтобы выплатить их продюсеру и сохранить псевдоним, а также получить права на новые композиции, созданные им.

17 ноября Антоха MC запустил новый проект — он собирается записать пять песен с начинающими артистами, сделать для них продакшен и выпустить в качестве альбома.