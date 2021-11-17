Антоха MC запишет пять песен с фрешменами и выпустит их в качестве альбома

Антоха MC запускает новый проект — он сделает прокашен для пяти начинающих музыкантов и выпустит треки в виде альбома. Об этом артист написал в своем инстаграме.

Подать заявку на участие может любой желающий до 17 ноября. Для этого нужно сделать репост публикации с анонсом проекта и заполнить анкету с информацией о себе.

Антоха MC запишет с каждым фрешменом по одной композиции и поможет участникам как с текстом, так и с музыкой. Получившийся альбом (с песнями в разных стилях) появится на всех популярных стриминговых площадках.

Музыкант запускает проект при поддержке зеленого бренда, название которого он раскроет позже. «Это и эксперимент, и прекрасная возможность создать яркий момент жизни», — описывает проект Антоха MC.