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Проект «Помощь рядом» опубликовал эксклюзивные материалы о благотворительности

Семён Гудошников
Сегодня в 14:38

На канале в «Дзене» социального проекта «Яндекса» «Помощь рядом» опубликованы эксклюзивные материалы о системных изменениях благотворительности в России. Это часть проекта компании, приуроченного ко Дню благотворительности — Щедрому вторнику.

На канале «Помощи рядом» уже можно почитать интервью с Марией Черток — директором фонда «КАФ», который инициировал акцию «Щедрый вторник» в России. А еще там можно узнать о влиянии НКО на изменения в лечении и профилактике таких заболеваний, как детская онкология и ВИЧ, познакомиться с историями социальных проектов «Старость в радость», «Ночлежка» и «Вера».

Год назад проект «Помощь рядом» запустил округление стоимости поездок на такси — до 10, 50 или 100 рублей. Разница идет на организацию поездок на такси для маломобильных подопечных фондов.

Сейчас «Яндекс» поделился промежуточными итогами акции. Округление заработало в «Лавке», «Еде» и «Маркете», его подключили 500 тыс. пользователей, что помогло собрать 50 млн рублей. За год к «Помощи рядом» присоединились 50 фондов, которые работают в 24 городах России.

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