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«Маркет», «Лавка» и «Еда» позволят округлять чеки для поддержки социального проекта «Помощь рядом»

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:08

Сервисы «Маркет», «Лавка» и «Еда» будут предлагать клиентам округлять чеки в пользу социального проекта «Помощь рядом». Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе компании «Яндекс».

В приложениях этих сервисов по желанию можно будет включить функцию, которая автоматически увеличит сумму чека до круглого числа, например с 492 рублей до 500. Округлять можно до числа кратного 10, 50 или 100. Разница пойдет на закупку необходимых для благотворительных фондов товаров — от средств гигиены до кормов для животных.

В настоящее время «Помощь рядом» отправляет товары семи фондам. Средства гигиены, сахар и чай — «Ночлежке», одноразовые пеленки и стиральный порошок — «Вере», корма для бездомных животных — «Нике», сладости и настольные игры — фонду «Старость в радость».

«Наш проект соединяет тех, кто готов помочь, с теми, кто нуждается в помощи. В его основе лежит идея системной благотворительности. Мы убеждены, что небольшие регулярные пожертвования эффективнее, чем крупная сумма от случая к случаю, — благодаря им фонды могут не только решать текущие проблемы, но и строить планы на будущее», — рассказал операционный директор «Помощи рядом» Никита Соловьев.

В декабре 2020 года «Яндекс» разрешил клиентам Go округлять стоимость поездки на такси в большую сторону. Разница отправляется на оплату такси для маломобильных детей и взрослых.

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