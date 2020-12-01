«Яндекс» позволит округлить деньги за такси в большую сторону. Разница пойдет на благотворительность

Клиенты сервиса «Яндекс Go» смогут округлить стоимость поездки на такси в большую сторону — к примеру, с 343 рублей до 350. Об этом «Афише Daily» рассказали представители организации.

Разницу предполагается отдать на оплату такси для маломобильных детей и взрослых — подопечных благотворительных фондов, с которыми сотрудничает «Помощь рядом», компания-подразделение «Яндекса». Как обещают в «Яндексе», до конца года компания будет удваивать каждое пожертвование.

Как рассказали представители компании, округление можно в любой момент включить и выключить в последней версии приложения «Яндекс Go». Сумма округляется при оплате картой до ближайшего числа, кратного десяти: «251 рубль — до 260, 328 рублей — до 330 и так далее». Если же в чеке и так круглое число, то округление не произойдет.