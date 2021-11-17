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ЭмДжей спасет не Холланд, а Гарфилд? О чем думают фанаты после второго трейлера «Нет пути домой»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:38

17 ноября вышел второй трейлер фильма «Человек-паук: Нет пути домой». В этот раз ожидания фанатов были выше: либо в ролике покажут больше злодеев из прошлых фильмов, либо подтвердят главный слух — о появлении в фильме Пауков в исполнении Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда.

В первом трейлере поклонников дразнили намеками на Зеленого Гоблина, Электро и Песочного человека, а в конце создатели выдали главный козырь — показали Доктора Осьминога, он же Отто Октавиус. «Привет, Питер», — сказал ученый, и видео закончилось.

«Афиша Daily» рассказывает, кого еще показали (и не захотели показывать) Sony и студия Marvel в новом трейлере, что заметили зрители и какие догадки строят вокруг мировой премьеры.

Сразу пять злодеев из предыдущих фильмов

В ролике появляются сразу пять антагонистов из предыдущих картин франшизы. Это объясняется кадрами из прошлого трейлера: Доктор Стрэндж своим заклинанием нарушил пространственно-временной континуум, из‑за чего персонажи из фильмов, в которых Человеком-пауком были Магуайр и Гарфилд, попали в мир, где супергероя играет Том Холланд.

Доктор Осьминог

О том, что Доктор Осьминог вновь сразится с Человеком-пауком, было тоже известно из первого трейлера. В нем показали кадры битвы на шоссе, а в свежем трейлере — ее продолжение: антагонист срывает маску с Паука и не узнает Паркера — он готовился увидеть лицо Магуайра, но перед ним оказывается Холланд.

А еще в свежем трейлере можно заметить странный окрас его механических щупалец — такой же красноватый, как и у изобретений покойного Тони Старка. Есть версия, что каким‑то образом Октавиус добыл разработку миллиардера.

© Movieclips Trailers

Странным кажется и то, что Октавиус дерется с Человеком-пауком, хотя в конце картины 2002 года они обид друг на друга не держали.

Зеленый Гоблин

Новые кадры с Гоблином тоже сюрпризом не стали: во-первых, еще в августовском трейлере он бросал тыквенные бомбы, а во-вторых, чуть больше недели назад он появился на постере.

Однако кто скрывается за маской злодея, по-прежнему неизвестно. Зато есть один момент, на котором можно заметить, вероятно, обновленный костюм суперзлодея.

© Movieclips Trailers

Электро

Из исполнителя Электро делать секрета не стали: его сыграет Джейми Фокс из «Высокого напряжения» с Гарфилдом. Его образ стал более походить на злодея из комиксов, как только к его костюму добавили маску с молнией. Фанаты в восторге.

© Movieclips Trailers

Песочный человек и Ящер

Те, кто в первом трейлере заметил песчаные вихри, оказались правы. Томас Хейден Черч вернется к роли Песочного человека и сразится с Человеком-пауком, но у фанатов появились вопросы — ведь в «Человеке-пауке-3» Магуйар расстался с ним если не друзьями, то точно людьми, которые понимают друг друга.

Есть предположение, что этот Песочный человек из другой вселенной, он не знаком с Паркером из фильма Рейми.

© Movieclips Trailers

Еще один злодей, который сразится на стороне зла в «Нет пути домой», — это Ящер. В новом трейлере показали момент с троицей — Ящер, Песочный человек и Электро, которые летят навстречу к Пауку Холланда, чтобы сразиться с ним трое на одного. Фанаты заподозрили в этом неладное, присмотрелись к кадру повнимательнее и заметили одну странность.

Том Холланд, Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд — вместе

Особое внимание пользователи обратили на бразильский трейлер «Нет пути домой», в котором отрывок с Ящером, Песочным человеком, Электро и Пауком длится чуть дольше, чем в международном и российском трейлере.

Первое, что смутило фанатов, — это странное расположение героев в кадре. Холланд летит навстречу Песочному человеку, а против кого будут сражаться Ящер и Электро — непонятно.

Вторая деталь, больше похожая на ляп, — это движения Ящера. В определенный момент кажется, будто его ударили, но он ни с кем не дерется. Возможно, создатели не хотят раньше времени показывать тех, ради кого на фильм пойдет немалая часть аудитории, поэтому замазали Пауков Магуайра и Гарфилда.

Ранее в сети появлялись сливы, которые якобы добыли со съемочной площадки «Нет пути домой». В сентябре был опубликован ролик с Гарфилдом в костюме Паука, но позже графический художник Алекс Серрато признался, что это дипфейк, а сделал он видео для забавы. Фанаты не поверили и решили, что с ним связалась Sony и попросила дать опровержение, чтобы не раскрывать появление актера.

В ноябре в соцсетях обсуждали фото, на котором все три паука — Холланд, Магуайр и Гарфилд — стоят вместе на чем‑то вроде пирса.

Во втором трейлере можно заметить общие детали со сливами. И там, и там место и время действия — статуя Свободы, окруженная водой, и строительные леса в ночное время суток. В трейлере видно, что статую перестраивают — вместо кубка с огнем она держит щит Капитана Америки.

Что будет в «Нет пути домой»: предположения фанатов

В конце ролика зрителям показывают, как ЭмДжей падает с большой высоты, наподобие героини Эммы Стоун в «Новом Человеке-пауке». Паук Гарфилда в фильме 2014 года не смог спасти возлюбленную, а теперь такое же испытание предстоит герою Холланда.

Фанаты Marvel предполагают, что спасет ЭмДжей как раз таки Гарфилд (если он появится в картине), искупив вину за ее смерть в другой вселенной.

Пользователи вспомнили про картинку с тремя Пауками и понадеялись, что в середине декабря смогут увидеть экранизацию этого мема.

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