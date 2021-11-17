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Мультивселенная и призраки прошлого в новом трейлере «Человека-паука: Нет пути домой» 8:32
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Мультивселенная и призраки прошлого в новом трейлере «Человека-паука: Нет пути домой»

Виктория Шанина
Сегодня в 8:32

Sony выпустила новый трейлер супергеройского блокбастера «Человек-паук: Нет пути домой». Премьера в российских кинотеатрах состоится уже 16 декабря.

Новый трейлер выглядит мрачнее предыдущего. Это уже не комедия про супергероев, которые случайно поставили под угрозу всю вселенную, а боевик, где Человеку Пауку приходится бороться за жизнь, и не только свою. В том числе, Паркер должен будет противостоять призракам прошлого – персонажам, которые погибли в сражении с ним ранее.

По сюжету в новом «Человеке-пауке» личность Питера Паркера становится известна всем, и он перестает быть героем — люди ненавидят его за убийство Мистерио, а полиция пытается расследовать дело. Чтобы исправить ситуацию главный герой идет к Доктору Стрэнджу, а тот использует заклинание и нарушает пространственно-временной континуум. Теперь им нужно спасать весь мир от апокалипсиса.

Стрэндж знакомит Паркера с мультивселенной, в которой, по слухам, должны появиться Пауки Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда, но в трейлере их не видно. Недавно Гарфилд перестал публично отрицать свое участие в картине.

24 августа вышел первый трейлер «Человека-паука: Нет пути домой». В нем показали Отто Октавиуса, также известного как Доктор Осьминог. 8 ноября Sony опубликовала постер с Зеленым Гоблином на глайдере. Изображение также намекнуло на появление в фильме Электро из «Нового Человека-паука-2» и Песочного человека из «Человека-паука-3».

Режиссером фильма выступил Джон Уоттс, снявший две предыдущие части «Человека-паука» с Томом Холландом в главной роли («Возвращение домой», «Вдали от дома»). Также в ролях: Зендея, Бенедикт Камбербэтч, Джон Фавро, Джейкоб Баталон, Мариса Томей.

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