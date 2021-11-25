Что «Дом Gucci» даст бренду Gucci? Разбор The Business of Fashion

Вчера, 24 ноября, в мировой прокат вышла криминальная драма «Дом Gucci», посвященная жизни и убийству бизнесмена Маурицио Гуччи, который в разные годы был главным акционером и генеральным директором бренда. Гуччи был застрелен киллером у своего офиса в 1995 году. Виновной в заказном убийстве признали его жену Патрицию Реджани — она провела в тюрьме 18 лет и вышла на свободу в 2016-м. Премьера картины в России намечена на 2 декабря. В ней снялись Адам Драйвер, Леди Гага, Джаред Лето, Аль Пачино и Джереми Айронс. Издание The Business of Fashion разбирается, что мировая премьера дает самому бренду Gucci — а чего ему хотелось бы избежать. BoF пишет, что «Дом Gucci» — самый заметный пример упоминания фэшн-компании в названии голливудского фильма с момента выхода ленты «Дьявол носит Prada» в 2006 году. Потенциально это принесет бренду пользу — однако сюжет картины охватывает события и этап жизни марки, которые она предпочла бы оставить в прошлом, говорит издание.

Собеседник The Business of Fashion Марк Бекман, руководитель нью-йоркского креативного агентства DMA United, говорит, что бренду играет на руку относительно отстраненная позиция по отношению к картине. Текущее позиционирование Gucci не совпадает с тем, что показано в фильме, на нескольких уровнях. Издание уточняет, что показанные в фильме конец 1980-х и начало 1990-х — довольно неблагоприятный период для Gucci с точки зрения эстетической ценности коллекций. Но картина идет вразрез не только с нынешней эстетикой бренда, она еще и не отражает его нынешние ценности — Gucci под художественным руководством Алессандро Микеле работает в том числе с идеей инклюзивности. Неприятен и сам скандал, связанный с убийством одного из главных людей в компании. При этом лента укрепит ассоциацию бренда с понятиями статуса и роскоши, пишет BoF.

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Подход Gucci к участию в фильме издание описывает как «осторожный». Источник в команде бренда заявил, что компания дала в аренду вещи из архивов, а также разрешила съемки сцены в римском магазине марки — однако больше никак не участвовала в процессе производства ленты, ни творчески, ни финансово. Gucci не выступал спонсором премьер фильма и связанных с ними мероприятий и не участвовал в совместных маркетинговых кампаниях. Однако бренд предоставил костюмы для лондонской премьеры нескольким главным героям картины. В нарядах Gucci появились Леди Гага, Джаред Лето и Сальма Хайек. При этом на следующих премьерах ленты Гага появлялась уже в одежде Versace и Valentino, пишет BoF.