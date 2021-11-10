Отличная игра, но неровный сюжет и затянутый хронометраж: первые отзывы критиков на «Дом Gucci»

В Лондоне прошла мировая премьера картины «Дом Gucci» Ридли Скотта. Среди ее первых зрителей были журналисты и кинокритики крупных изданий. И хотя полных рецензий пока еще нет (эмбарго на них снимут 22 ноября), поделиться своими мыслями уже можно в социальных сетях. Это и сделали критики — они пошли в твиттер, чтобы похвалить и поругать ленту Скотта. Кто‑то отметил невероятную игру Леди Гаги (она предстает в роли Патриции Реджани, жены Маурицио Гуччи, обвиненной в его убийстве) и химию, которая возникает между ней и Адамом Драйвером (играет Маурицио). Другие назвали действие тяжелым, спутанным и беспорядочным, а сценарий — недоработанным. Собрали 10 самых интересных отзывов. Джаз Тангчай (Variety) «„Дом Gucci“ абсолютно божественен. Он убийственно вкусный. Актерский состав показывает лучшую игру года. Наслаждайтесь Адамом Драйвером и Леди Гагой, чьи химия и игра феноменальны. Фильм — мастер-класс по актерскому мастерству». (Источник) Джои Нольфи (Entertainment Weekly) «„Дом Gucci“ — гротеск, наполненный сочной икрой, абсурдно приятная итальянская мыльная опера, где лысый Джаред Лето мочится на шарф Gucci. Фильм чрезмерно расходует топливо, но серьезная, свирепая игра Леди Гаги завершает ее эволюцию от кинозвезды до мощной драматической актрисы». (Источник)

Саймон Томпсон (Forbes и Variety) «„Дом Gucci“ — шекспировский в своем исполнении. Крепкая история о жадности и жажде успеха любой ценой, усеянная трагикомедийными интерлюдиями: и то и другое по-разному привлекает. С хорошей актерской игрой, пусть временами манерной и перетянутой, но это работает». (Источник) Скотт Менцель (We Live Intertainment) «„Дом Gucci“ раздутый и беспорядочно неровный, похожий на два разных фильма, соединенных в одном. Каждый актер ведет себя так, будто все они снимаются в разных картинах, кроме Аль Пачино, который, кажется, понял задание и стал самым ценным игроком». (Источник) Мэтт Неглия (Next Best Picture) «Не обладая энергией, стилем и станом, „Дом Gucci“ погружается в смертельно серьезную драму на 2,5 часа с неровным тоном. Леди Гага, Адам Драйвер и Аль Пачино радуют, но мультяшный Джаред Лето чувствует себя, будто в другом фильме. Неутешительно посредственная попытка Ридли Скотта». (Источник) Крис О’Фолт (IndieWire) «„Дом Gucci“ — большой и мыльный, вот что действительно пришло мне в голову. Все, что делают Лето и Пачино, нелепо, но прекрасно сбалансировано с манерными поворотами мелодрамы 50-х годов, в которой участвуют Драйвер и Гага. У Ридли Скотта все играют в одном фильме, добиваясь при этом больших успехов». (Источник)

Брэндон Кац (The Observer) «„Дом Gucci“ — тяжелая работа без какого‑либо заметного направления. Слишком много повествовательных линий, накладываемых друг на друга. Блестящие талантливые имена, попадающие в порнографию о богатстве, могут быть забавными, но этого недостаточно, чтобы спасти фильм от беспорядка». (Источник) Клэйтон Дэвис (Variety) «„Дом Gucci“ — настоящее животное. Гротескное, такое, каким Ридли Скотт хотел сделать „Советника“, но не смог. Леди Гага обгладывает каждый кусочек своей роли. Мгновенно самый цитируемый/мемный фильм со времен „Бората“. Джаред Лето играет свою лучшую роль после победы на „Оскаре“». (Источник) Эрик Дэвис (Rotten Tomatoes) «У „Дома Gucci“ определенно атмосфера „Крестного отца“ — предательство в богатой семье, трансформирующиеся характеры, множество ударов в спину, и это определенно более серьезно, чем кэмп (эстетический стиль и чувствительность, для которых характерна повышенная театральность, любовь к искусственности, преувеличенность до гротеска, некоторая вульгарность. — Прим. ред.). Леди Гага невероятна, как и Джаред Лето, а история просто дикая! Безупречное внимание к деталям». (Источник) Грегори Элвуд (The Playlist) «Печально сообщать, но „Дом Gucci“ не очень хорош. Время от времени вы задаетесь вопросом, был ли это первый подход Ридли к редактуре. Леди Гага плоха. Даже кэмп не очень-то хорош. Есть моменты, когда у нее просто мертвый взгляд. Напоминает Мадонну в „Теле как улика“». (Источник)