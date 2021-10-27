Universal Pictures перенесла старт проката «Дом Gucci» и «Прошлой ночью в Сохо» в России

Кинокомпания Universal Pictures перенесла даты премьер криминальной драмы «Дом Gucci» и психологического триллера «Прошлой ночью в Сохо» в России. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

«Дом Gucci» выйдет 2 декабря вместо ранее запланированного 25 ноября. Сюжет основан на убийстве Маурицио Гуччи, который был застрелен киллером у своего офиса в 1995 году. Виновной в заказном убийстве признали его жену Патрицию Реджани — она провела в тюрьме 18 лет и вышла на свободу в 2016 году.

В ролях: Адам Драйвер, Леди Гага, Джаред Лето, Аль Пачино и Джереми Айронс. Трейлер можно посмотреть здесь.

«Прошлой ночью в Сохо» перенесли на две недели — с 11 ноября на 25. Действие триллера происходит в Лондоне. Молодая девушка начинает видеть призраков, а ее сны — это видения из прошлого. По ночам она попадает в 1960-е и живет жизнью ее кумира — известной певицы.

Главные роли исполнили Томасин МакКензи и Ани Тейлор-Джой. В ней также появятся Мэтт Смит, Теренс Стамп, Дайана Ригг и другие актеры. Последний трейлер картины вышел 11 октября.

Премьеру «Прошлой ночью в Сохо» переносят уже во второй раз. Изначально фильм должен был выйти в прокат 3 ноября.

20 октября Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. Это произошло на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом. В Москве и Подмосковье объявили локдаун с 28 октября по 7 ноября, в Петербурге — с 30 октября по 7 ноября. Кинотеатры в эти дни работать не будут даже по QR-кодам.