«Южный Парк: Постковид»: появился трейлер нового спэцэпизода мультсериала

Выпуск покажет будущее детей, выросших во время продолжающейся пандемии COVID-19, и повзрослевших (и даже постаревших) Эрика Картмана, Стэна Марша, Кайла Брофловски и Кенни МакКормика.

В сети появился трейлер нового специального эпизода «Южного Парка», который покажет мир и главных героев после пандемии коронавируса. Премьера состоится 25 ноября на стриминге Paramount+.

Это первый из 14 специальных эпизодов «Южного Парка», созданных авторами мультсериала Треем Паркером и Мэттом Стоуном по заказу Paramount+. Второй выпуск выйдет в декабре.

В марте вышел спецвыпуск под названием «South ParQ Vaccination Special», посвященный вакцинам против коронавируса. Первый спецвыпуск о пандемии показали в сентябре прошлого года. Он рассказывал трудностях жизни американцев в период пандемии и высмеивал безответственное отношение людей к персональной защите от инфекции.