перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«Южный Парк: Постковид»: появился трейлер нового спэцэпизода мультсериала 11:52
В России за сутки от коронавируса умерли 1 254 человека. Это новый антирекорд 11:25
Более половины студентов-айтишников хотели бы уехать из России 11:00
Умер фотограф Мик Рок. Он снимал Дэвида Боуи, Игги Попа, Queen и Sex Pistols 10:57
Gorillaz покажут в кинотеатрах фильм-концерт. Группа исполнит песни из альбома «Song Machine» 9:58
Adele/Instagram
Адель выпустила первый за шесть лет альбом «30». Она посвятила его своему сыну 9:45
Певицу Марину Хлебникову госпитализировали с ожогами после пожара в Москве 8:53
HBO представил тизер сериала «The Gilded Age». Его называют «американским „Аббатством Даунтон“» 3:55
Хлоя Чжао спродюсирует мини-сериал об убийстве Винсента Чина на почве расовой вражды 3:16
Джона Хилл сыграет музыканта Джерри Гарсию в фильме «Grateful Dead». Его снимет Мартин Скорсезе 2:35
Нобелевские лауреаты Михаил Горбачев и Дмитрий Муратов призвали отозвать иск против «Мемориала»* 1:40
jkrowling_official/Instagram
THR: Джоан Роулинг не пригласили в спецэпизод HBO Max о «Гарри Поттере» из‑за обвинений в трансфобии 0:52
В России создали молекулу, которая блокирует проникновение коронавируса в клетку Вчера в 23:00
Лауреатами премии «Просветитель» стали книги Николая Эппле и Ричарда Докинза Вчера в 22:49
Gucci, Nike и другие бренды хотят попасть в метавселенную. Вот их планы Вчера в 22:06
Умер основатель ресторана «Русский самовар» в Нью-Йорке Роман Каплан Вчера в 21:58
Михаил Алфёров Live/YouTube
В Кемерово блогеру запретили пользоваться соцсетями на два с половиной года из‑за ролика о 9 Мая Вчера в 21:36
Джейсон Судейкис из «Теда Лассо» снялся в клипе Foo Fighters — и снова в роли тренера Вчера в 20:58
Стинг ведет переговоры о продаже прав на свои песни за более чем 250 млн долларов Вчера в 20:30
Главу Минкультуры Крыма задержали за взятку в размере 25 млн рублей Вчера в 20:15
Отключить рекламу

«Южный Парк: Постковид»: появился трейлер нового спэцэпизода мультсериала

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:52

В сети появился трейлер нового специального эпизода «Южного Парка», который покажет мир и главных героев после пандемии коронавируса. Премьера состоится 25 ноября на стриминге Paramount+.

Выпуск покажет будущее детей, выросших во время продолжающейся пандемии COVID-19, и повзрослевших (и даже постаревших) Эрика Картмана, Стэна Марша, Кайла Брофловски и Кенни МакКормика.

Это первый из 14 специальных эпизодов «Южного Парка», созданных авторами мультсериала Треем Паркером и Мэттом Стоуном по заказу Paramount+. Второй выпуск выйдет в декабре.

В марте вышел спецвыпуск под названием «South ParQ Vaccination Special», посвященный вакцинам против коронавируса. Первый спецвыпуск о пандемии показали в сентябре прошлого года. Он рассказывал трудностях жизни американцев в период пандемии и высмеивал безответственное отношение людей к персональной защите от инфекции.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
мелодрама
Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
Уэс Андерсон — про американских журналистов во Франции
боевик
Вечные
Анджелина Джоли и Сальма Хайек в новом крупном фильме Marvel
поп
Disclosure
Изобретательные танцевальные хиты от легендарных продюсеров
драма
Последняя дуэль
Мэтт Деймон вызывает Адама Драйвера на поединок
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить