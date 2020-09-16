«Южный парк» выпустит специальный эпизод, посвященный пандемии коронавируса. Посмотрите его трейлер

Телеканал Comedy Central анонсировал специальный часовой эпизод «Южного парка», посвященный пандемии коронавируса, а также выпустил его трейлер.

Судя по описанию, эпизод расскажет о том, как жители Южного Парка переживают пандемию. В ролике можно увидеть прозрачные экраны, защищающие от коронавируса, а также Рэнди Марша, который на фоне пандемии объявляет о продаже «специальной» травки.