«Южный Парк» показал тизер нового спецэпизода про вакцинацию

Авторы мультсериала «Южный Парк» выпустили тизер нового часового спецвыпуска под названием «South ParQ Vaccination Special». В этот раз он посвящен теме вакцинации от коронавируса. Премьера пройдет 10 марта на каналах Comedy Central и MTV2.

«Жители Южного Парка требуют вакцины от COVID-19», — гласит описание к видео. Серия расскажет о том, как Картман с друзьями будут собирать вакцины, чтобы вернуть своего учителя в школу. Помимо этого, в спешле поднимут тему теории заговора Qanon. Ее сторонники распространяют слухи о сатанинском правительстве, которое плетет интриги против Трампа.