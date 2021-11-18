Spotify добавляет тексты к большинству песен из каталога

Музыкальный стриминг-сервис Spotify добавляет тексты к большинству треков из каталога. Для этого компания заключила партнерство с Musixmatch — крупнейшей платформой музыкальной лирики, на которой есть тексты песен на более чем 80 языках.

Как рассказали «Афише Daily» в пресс-службе сервиса, функция Lyrics будет доступна по всему миру и на всех устройствах: iOS, Android, ПК, игровых консолях и смарт-ТВ. Тексты можно будет не только просматривать, когда играет песня, но и делиться ими в соцсетях — в Facebook, Instagram, Twitter, а для пользователей Android еще и в WhatsApp.