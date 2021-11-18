Spotify добавляет тексты к большинству песен из каталога

Музыкальный стриминг-сервис Spotify добавляет тексты к большинству треков из каталога. Для этого компания заключила партнерство с Musixmatch — крупнейшей платформой музыкальной лирики, на которой есть тексты песен на более чем 80 языках.
Как рассказали «Афише Daily» в пресс-службе сервиса, функция Lyrics будет доступна по всему миру и на всех устройствах: iOS, Android, ПК, игровых консолях и смарт-ТВ. Тексты можно будет не только просматривать, когда играет песня, но и делиться ими в соцсетях — в Facebook, Instagram, Twitter, а для пользователей Android еще и в WhatsApp.
Чтобы увидеть текст в мобильной версии приложения, нужно провести вверх от нижней части экрана во время прослушивания песни. На ПК для этого нужно нажать на иконку с микрофоном в горизонтальном меню прослушивания. В приложении Spotify для смарт-телевизоров в правом нижнем углу появится клавиша «Lyrics».
Spotify запустился в 2008 году, а до России дошел в июле 2020 года (после нескольких неудачных попыток). В октябре 2021-го российским пользователям сервиса стали доступны подкасты — раздел, который уже давно был в других странах, но не мог появиться в России из‑за особенностей местного рынка.
По данным компании, количество пользователей Spotify достигает 381 млн человек из 178 стран, что делает сервис самым популярным аудиостримингом в мире. 172 млн пользователей оформили подписку Spotify Premium, которая позволяет скачивать треки и отключает рекламу.