В России заработали подкасты в Spotify

Чтобы открыть новый раздел, СМИ рекомендуют несколько раз перезапустить приложение. В нем уже появились подкасты от студий «Либо/Либо», «Завтракаст», «Радио-Т», «Арзамас» и других.

В российском Spotify стали доступны подкасты. Внимание на это обратили пользователи твиттера.

Представители сервиса пока не давали официальных комментариев по этому поводу.

Spotify запустился в России в июле 2018 года, но без подкастов. В 2020 году представитель сервиса Густав Джилленхамар заявил, что отсутствие одного из разделов связано с особенностями российского рынка.

«Со временем позиция будет пересмотрена, поэтому мы можем надеяться, что вскоре Spotify podcast в России будут доступны без ограничений», — добавил он.