Переизданный альбом Тейлор Свифт побил несколько рекордов Spotify

Тейлор Свифт побила сразу несколько рекордов Spotify после релиза переизданной версии своего альбома «Red». Об этом сообщает сервис в твиттере.

Пластинка установила рекорд по количеству прослушиваний за сутки за всю историю Spotify, а также среди исполнительниц. «Red» послушали 90,5 млн раз.

Предыдущий рекорд также принадлежал Свифт. В 2020 году альбом «folklore» за 24 часа послушали 80,6 млн раз.

13 ноября артистка выпустила переизданную пластинку «Red» и короткометражку к треку «All Too Well». Всего в треклисте 30 композиций, включая «I Almost Do», «The Last Time», «Everything Has Changed» и «Run». В записи альбома приняли участие Эд Ширан, Фиби Бриджерс и Крис Стэплтон.

«Red» вышел в 2012 году и стал четвертым альбомом в карьере певицы. Он получил номинацию на «Грэмми» в категории «Альбом года», но проиграл «Random Access Memories» Daft Punk. Однако многие поклонники Свифт считают «Red» лучшей работой певицы.

Свифт переделывает все свои альбомы после того, как права на песни были проданы ее бывшим лейблом Big Machine. Певица заявила, что узнала об этом только после завершения сделки, а выкупить права на свои композиции она не смогла.

В апреле артистка поделилась перезаписанной версией своего второго альбома 2008 года «Fearless» под названием «Fearless (Taylor’s Version)», а также ранее неизвестной песней «You All over Me» при участии Марен Моррис.