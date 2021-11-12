Disney+ продлил мультсериал «Что, если…?» на второй сезон

Disney+ продлил на второй сезон мультсериал Marvel об альтернативных историях супергероев «Что, если…?». Об этом сообщает Collider со ссылкой на презентацию студии.

Представители Disney заявили, что второй сезон выйдет на экраны «уже совсем скоро». Издание предполагает, что это произойдет в 2022 году.

Ранее главная сценаристка «Что, если…?» Эшли Брэдли и режиссер Брайан Эндрюс рассказали, что могло бы произойти во втором сезоне. Они намекнули на возвращение капитана Британии и спецэпизод, посвященный Тони Старку и Гаморе. Брэдли и Эндрюс также отметили, что Чедвик Боузман не успел записать материал для второго сезона. Он закончил работу над первой частью «Что, если…?» незадолго до своей смерти.

В первом сезоне мультсериала показали армию Локи, злодея Эрика Киллмонгера, который спасает Тони Старка от бомбы, вечеринки Тора, Альтрона в теле Вижена, Халка, Человека-паука в зомби-вселенной, Железного Торговца и голову Человека-муравья отдельно от тела.

В проекте к своим ролям вернулись Крис Хемсворт (Тор), Том Хиддлстон (Локи), Майкл Б.Джордан (Эрик Киллмонгер), Сэмюэль Л.Джексон (Ник Фьюри), Марк Руффало (Халк), Пол Радд (Человек-муравей), Джереми Реннер (Соколиный Глаз), Себастьян Стэн (Зимний Солдат), Майкл Дуглас (Хэнк Пим), Натали Портман (Джейн Фостер), Джош Бролин (Танос), Карен Гиллан (Небула), Хейли Этвелл (Пегги Картер) и Доминик Купер (Говард Старк).