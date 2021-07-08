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Капитан Британия, армия Локи и зомби-вселенная в трейлере мультсериала Marvel «Что, если…?»

Дарья Мельникова
Сегодня в 21:55

Disney+ представила официальный трейлер мультсериала Marvel «Что, если…?». Проект расскажет об альтернативных историях супергероев. Первый эпизод выйдет на стрим-сервисе 11 августа.

Каждая серия (всего их будет десять) будет посвящена значимому сюжетному повороту из вселенной Marvel. События будут переосмыслены и радикально изменены. Так, Пегги Картер станет Капитаном Британия, а Черная пантера появится в образе Звездного Лорда.

В трейлере можно увидеть Наблюдателя, Коллекционера и Говарда Утку, которые впервые появились в «Стражах галактики». Также в ролике показали армию Локи, злодея Эрика Киллмонгера, который спасает Тони Старка от бомбы, Тора, Вижена, Халка, Человека-паука, Железного Торговца и голову Человека-муравья отдельно от тела. Кроме того, в видео можно найти отсылку к зомби-вселенной.

Многие актеры из фильмов озвучили своих персонажей и в мультсериале. В проекте участвовали Крис Хемсворт (Тор), Том Хиддлстон (Локи), Майкл Б. Джордан (Эрик Киллмонгер), Самюэль Л. Джексон (Ник Фьюри), Марк Руффало (Халк), Пол Радд (Человек-Муравей), Джереми Реннер (Соколиный глаз), Себастьян Стэн (Зимний Солдат), Майкл Дуглас (Хэнк Пим), Натали Портман (Джейн Фостер), Джош Бролин (Танос), Карен Гиллан (Небула), Хейли Этвелл (Пегги Картер) и Доминик Купер (Говард Старк). А вот у Доктора Стрэнджа и Тони Старка появились другие голоса.

Черную пантеру озвучил Чедвик Боузман, скончавшийся в августе 2020 года от рака толстой кишки. Он закончил работу над «Что, если?» незадолго до своей смерти. Мультсериал стал последним проектом актера.

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