Капитан Британия, армия Локи и зомби-вселенная в трейлере мультсериала Marvel «Что, если…?»

Disney+ представила официальный трейлер мультсериала Marvel «Что, если…?». Проект расскажет об альтернативных историях супергероев. Первый эпизод выйдет на стрим-сервисе 11 августа.

Каждая серия (всего их будет десять) будет посвящена значимому сюжетному повороту из вселенной Marvel. События будут переосмыслены и радикально изменены. Так, Пегги Картер станет Капитаном Британия, а Черная пантера появится в образе Звездного Лорда.

В трейлере можно увидеть Наблюдателя, Коллекционера и Говарда Утку, которые впервые появились в «Стражах галактики». Также в ролике показали армию Локи, злодея Эрика Киллмонгера, который спасает Тони Старка от бомбы, Тора, Вижена, Халка, Человека-паука, Железного Торговца и голову Человека-муравья отдельно от тела. Кроме того, в видео можно найти отсылку к зомби-вселенной.