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Издание «Проект» признали нежелательной организацией, а его журналистов — иноагентами

Семён Гудошников
Сегодня в 17:14

Генпрокуратура признала нежелательной в России американскую неправительственную организацию Project Media, Inc. («Проект медиа») — юридическое лицо издания «Проект». Об этом говорится на сайте ведомства.

По мнению прокуроров, деятельность «Проекта» угрожает основам конституционного строя и безопасности России.

Главреда издания Романа Баданина, а также журналисток «Проекта» Ольгу Чуракову, Юлию Лукьянову, Петра Маняхина и Марию Железнову внесли в реестр иностранных агентов.

Также в список иноагентов попали главред «Открытых медиа» Юлия Ярош, ее заместитель Максим Гликин и корреспондентка «Радио Свобода»* Елизавета Маетная.

Российское издание «Проект» создано в 2018 году журналистом Романом Баданиным. Оно специализируется на расследовательской журналистике — в нем выходили материалы о коррупции среди высших российских чиновников и крупного бизнеса. Расследования издания были посвящены, к примеру, недвижимости второй жены Рамзана Кадырова, Владимиру Путину и его окружению, а также сносу детского лагеря под Геленджиком ради строительства «путинского дворца».

«Проект медиа» стал 41-й организацией, признанной нежелательной в России и первым СМИ с таким статусом. «Нежелательным» организациям в России запрещена любая деятельность, а за сотрудничество с ними гражданам РФ грозит уголовная ответственность.

*«Радио Свобода» включена в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

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