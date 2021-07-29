Главный редактор «Проекта» и его заместитель покинули Россию

Главный редактор издания «Проект»* Роман Баданин и его заместитель Михаил Рубин** уехали из России в Нью-Йорк. Издание продолжит свою работу из‑за границы, сообщает Reuters.

Баданин** заявил, что не собирается возвращаться в Россию в ближайшее время, поэтому срочно эвакуирует оставшуюся редакцию «Проекта» из страны. Часть журналистов будет работать из близлежащей к России страны, какой именно — главред не уточнил.

«Главное отличие заключается в том, что большая часть команды будет находиться за пределами России, чтобы избежать возможности каких‑либо юридических и внесудебных действий против них», — сказал он.

По словам Бадина, о том, что «Проект» признали «нежелательной организацией», он узнал в отпуске за границей, где был с женой и детьми. Уже тогда журналист решил не возвращаться на родину.

Российское издание «Проект» создано в 2018 году журналистом Романом Баданиным. Оно специализируется на расследовательской журналистике — в нем выходили материалы о коррупции среди высших российских чиновников и крупного бизнеса. Расследования издания были посвящены, к примеру, недвижимости второй жены Рамзана Кадырова, Владимиру Путину и его окружению, а также сносу детского лагеря под Геленджиком ради строительства «путинского дворца».

«Проект медиа» стал 41-й организацией, признанной нежелательной в России, и первым СМИ с таким статусом. Нежелательным организациям в России запрещена любая деятельность, а за сотрудничество с ними гражданам РФ грозит уголовная ответственность.

**Роман Баданин и Михаил Рубин включены Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента.