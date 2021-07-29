перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Гастромаркет «Балчуг» сменил названием на «Балчук» из‑за запрета на использование прежнего имени 23:30
POP SMOKE/YouTube Дуа Липа устроила королевский бал в посмертном клипе Pop Smoke
Дуа Липа устроила королевский бал в посмертном клипе Pop Smoke 23:05
Скарлетт Йоханссон подаст в суд на Disney из‑за одновременного релиза «Черной вдовы» в сети и в кино 22:33
Главный редактор «Проекта» и его заместитель покинули Россию 22:31
Звезда «Побега» Вентворт Миллер рассказал, что у него диагностировали аутизм 21:35
HBO Max показал трейлер сатирического мультсериала про жизнь Джорджа Кембриджского — «Принц» 20:50
Рекордное количество смертей от COVID-19, победа рапиристок и другие новости дня 20:42 Дайджест
Центр «Насилию.нет»* переосмыслил свадебные клятвы в проекте «И в ремонте, и в отпуске» 20:10
Metamodern Comics/«ВКонтакте» Художники выпустили комикс про уральскую городскую легенду — кыштымского карлика Алешеньку
Художники выпустили комикс про уральскую городскую легенду — кыштымского карлика Алешеньку 19:49
В Москве перенесли фестиваль «Ласточка» на следующий год 19:49
Музыка, танцы и давно забытая любовь: вышел первый трейлер мультфильма «Виво» 19:26
Суд оштрафовал Google на 3 млн рублей за отказ локализовать данные российских пользователей 19:24
Авиакомпания «Россия» начнет регулярно летать в Египет с 9 августа 19:09
slaviksfashion/Instagram Украинский фотограф обвинил Vetements в плагиате. Бренд якобы скопировал образы бездомного из Львова
Украинский фотограф обвинил Vetements в плагиате. Бренд якобы скопировал образы бездомного из Львова 18:44
В Москве открылся музыкальный магазин от лейбла Stellage. Он специализируется на редких релизах 18:20
Болгария отменила обязательное ПЦР-тестирование для россиян, привитых «Спутником V» 18:12
Роскомнадзор пригрозил заблокировать онлайн-галерею DeviantArt из‑за запрещенного контента 18:11
В ДК «Рассвет» покажут немое кино «Восход солнца» Мурнау. Фильм будет сопровождать живая музыка 17:53
Elsa/GettyImages Российские рапиристки выиграли олимпийское золото в командном турнире
Российские рапиристки выиграли олимпийское золото в командном турнире 17:49
Комика Идрака Мирзализаде вызвали в прокуратуру. В его шутке нашли признаки оскорбления русских 15:19
Отключить рекламу

Главный редактор «Проекта» и его заместитель покинули Россию

Дарья Мельникова
Сегодня в 22:31

Главный редактор издания «Проект»* Роман Баданин и его заместитель Михаил Рубин** уехали из России в Нью-Йорк. Издание продолжит свою работу из‑за границы, сообщает Reuters.

Баданин** заявил, что не собирается возвращаться в Россию в ближайшее время, поэтому срочно эвакуирует оставшуюся редакцию «Проекта» из страны. Часть журналистов будет работать из близлежащей к России страны, какой именно — главред не уточнил.

«Главное отличие заключается в том, что большая часть команды будет находиться за пределами России, чтобы избежать возможности каких‑либо юридических и внесудебных действий против них», — сказал он.

По словам Бадина, о том, что «Проект» признали «нежелательной организацией», он узнал в отпуске за границей, где был с женой и детьми. Уже тогда журналист решил не возвращаться на родину.

Российское издание «Проект» создано в 2018 году журналистом Романом Баданиным. Оно специализируется на расследовательской журналистике — в нем выходили материалы о коррупции среди высших российских чиновников и крупного бизнеса. Расследования издания были посвящены, к примеру, недвижимости второй жены Рамзана Кадырова, Владимиру Путину и его окружению, а также сносу детского лагеря под Геленджиком ради строительства «путинского дворца».

«Проект медиа» стал 41-й организацией, признанной нежелательной в России, и первым СМИ с таким статусом. Нежелательным организациям в России запрещена любая деятельность, а за сотрудничество с ними гражданам РФ грозит уголовная ответственность.

**Роман Баданин и Михаил Рубин включены Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

События недели на afisha.ru
приключение
Круиз по джунглям
Эмили Блант скитается по джунглям в поисках волшебного дерева
триллер
Время
Новый шьямалановский триллер не без фирменных трюков
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
мультфильм
Космический джем: Новое поколение
ЛеБрон Джеймс замещает Майкла Джордана в межгалактическом матче по баскетболу
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Золушка и заколдованный принц
Золушка выясняет, что принц — ненастоящий (настоящего превратили в мышку)
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить