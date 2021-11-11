Кристофер Уокен закрасил граффити Бэнкси на съемках сериала «Нарушители»

Комедийное шоу рассказывает о группе преступников-неудачников, выполняющих общественные работы за совершенные ими нарушения. В финальном эпизоде персонаж Уокена обнаруживает граффити крысы с двумя красящими баллончиками. Он спрашивает надзирательницу, что ему делать с ним, на что та говорит ему, не видя, чья это работа, закрасить рисунок.

Актер Кристофер Уокен уничтожил стрит-арт с крысой, нарисованный уличным художником Бэнкси. Это было прописано в сценарии британского сериала «Нарушители», передает Би-би-си.

«Мы подтверждаем, что стрит-арт в конце сериала „Нарушители“ был оригинальной работой Бэнкси и что Кристофер Уокен закрасил его во время съемок финальной сцены, в итоге уничтожив его», — заявили представители сериала.

Бэнкси нарисовал крысу специально для съемок «Нарушителей». Для этого с ним связались создатели сериала, не особо надеясь на отклик художника, однако тот согласился при условии, что граффити замажет именно Уокен. Как пишет The Sun со ссылкой на источники, Бэнкси — фанат 78-летнего актера.

Съемки проходили в городе Бристоль, откуда родом Бэнкси и режиссер сериала Стивен Мерчант. В какую сумму оценивается конкретно это граффити, не уточняется. Предыдущие работы художника, например, картину «Любовь в мусорном баке» продали на аукционе за рекордную сумму в 18,58 млн фунтов стерлингов (около 25,4 млн долларов).