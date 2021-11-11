перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Music Media Dome пройдет чемпионат Европы по BMX-фристайлу. Россию представят шесть спортсменов 19:44
Сильвестр Сталлоне рассказал, как едва не умер на съемках «Рокки 4» 19:38
Парламент Латвии поддержал запрет публичной демонстрации георгиевской ленточки 19:10
Вышел официальный трейлер «Руки бога» — самого личного фильма Паоло Соррентино 19:07
Мяч Уилсон из фильма «Изгой» продали на аукционе за 311 тыс. долларов 18:53
«Это просто GTA III под свежим слоем краски»: первые отзывы на ремастер культовой серии 18:30
Кристофер Уокен закрасил граффити Бэнкси на съемках сериала «Нарушители» 18:20
Правозащитный центр «Мемориал»/Facebook
Генпрокуратура подала иск о ликвидации «Международного мемориала»* 18:16
В правительстве обсуждают отказ от строительства скоростной железной дороги Москва — Петербург 17:58
В Москве арестовали преподавателя ВШЭ из‑за обвинений в растлении несовершеннолетних 17:35
Конкурс документального кино Show Rus! открыл прием заявок 17:22
Coca-Cola хочет запретить газировку Fantola от производителя «Напитков из Черноголовки» 17:17
«вДудь»/YouTube
Дудь, Собчак и Варламов возглавили рейтинг доверия россиян к блогерам 17:16
В Риге появился «Айсберг коррупции». Он должен был простоять месяц, но за неделю пожелтел и уплыл 16:48
Кирилл Серебренников и фигуранты дела «Седьмой студии» возместили ущерб в размере 129 млн рублей 16:47
Okko и N + 1 представили сериал о торговле персональными данными в интернете «Ничего личного» 16:33
Москвичка обвинила таксиста в домогательствах и просмотре порно за рулем 16:32
Жириновский подал в суд на «Дождь»* и журналиста Давлетгильдеева из‑за обвинений в домогательствах 16:07
9to5Mac/YouTube
Пользователи Apple смогут назначать тех, кто получит доступ к данным после их смерти 15:45
«Художественный» в честь своего дня рождения собирает воспоминания гостей о кинотеатре 15:42
Отключить рекламу

Кристофер Уокен закрасил граффити Бэнкси на съемках сериала «Нарушители»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:20

Актер Кристофер Уокен уничтожил стрит-арт с крысой, нарисованный уличным художником Бэнкси. Это было прописано в сценарии британского сериала «Нарушители», передает Би-би-си.

Комедийное шоу рассказывает о группе преступников-неудачников, выполняющих общественные работы за совершенные ими нарушения. В финальном эпизоде персонаж Уокена обнаруживает граффити крысы с двумя красящими баллончиками. Он спрашивает надзирательницу, что ему делать с ним, на что та говорит ему, не видя, чья это работа, закрасить рисунок.

© Кадр из «Нарушителей»/BBC
1 из 3
© Кадр из «Нарушителей»/BBC
2 из 3
© Кадр из «Нарушителей»/BBC
3 из 3

«Мы подтверждаем, что стрит-арт в конце сериала „Нарушители“ был оригинальной работой Бэнкси и что Кристофер Уокен закрасил его во время съемок финальной сцены, в итоге уничтожив его», — заявили представители сериала.

Бэнкси нарисовал крысу специально для съемок «Нарушителей». Для этого с ним связались создатели сериала, не особо надеясь на отклик художника, однако тот согласился при условии, что граффити замажет именно Уокен. Как пишет The Sun со ссылкой на источники, Бэнкси — фанат 78-летнего актера.

Съемки проходили в городе Бристоль, откуда родом Бэнкси и режиссер сериала Стивен Мерчант. В какую сумму оценивается конкретно это граффити, не уточняется. Предыдущие работы художника, например, картину «Любовь в мусорном баке» продали на аукционе за рекордную сумму в 18,58 млн фунтов стерлингов (около 25,4 млн долларов).

Подробности по теме
Новые сериалы: «Нарушители» c Кристофером Уокеном, «Лок и ключ», «Вторжение» и «Призраки»
Новые сериалы: «Нарушители» c Кристофером Уокеном, «Лок и ключ», «Вторжение» и «Призраки»
Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
Вечные
Анджелина Джоли и Сальма Хайек в новом крупном фильме Marvel
поп
Disclosure
Изобретательные танцевальные хиты от легендарных продюсеров
триллер
Ряд 19
Светлана Иванова летит проклятым авиарейсом
мюзикл
Шахматы
комедия
Друг на продажу
Отдающая эстээсовщиной комедия о женихе на прокат

Другие материалы по темам

Люди
Кристофер Уокен
Стивен Мерчант
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить