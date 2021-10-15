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«Любовь в мусорном баке» Бэнкси продали за рекордные 25,4 млн долларов

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:47

Картину художника Бэнкси под названием «Любовь в мусорном баке» продали на аукционе Sotheby’s за рекордную сумму в 18,58 млн фунтов стерлингов (около 25,4 млн долларов). Об этом сообщил «Интерфакс».

Особенность этой работы в том, что она порезана на множество мелких полос. Это случилось с изображением, известным как «Девочка с воздушным шаром», по воле самого Бэнкси в финале торгов в 2018 году.

После того, как картину продали за 1,1 млн фунтов стерлингов, та саморазрушилась. Оказалось, что работа была вставлена в рамку, внутри которой находился шредер. В Sotheby’s отметили, что инцидент стал «одним из самых остроумных моментов в искусстве перформанса в этом веке».

«Было крайне увлекательно следить за путешествием этой теперь легендарной картины и в итоге снова увидеть ее в нашем зале, предложить ее сегодня в той самой комнате, где она была создана художником», — добавили в аукционном доме.

Итоговая цена «Любви в мусорном баке» превзошла более чем в три раза предварительную оценку лота. Sotheby’s рассчитывали, что картину купят по цене от четырех до шести миллионов фунтов стерлингов.

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