«Любовь в мусорном баке» Бэнкси продали за рекордные 25,4 млн долларов

Картину художника Бэнкси под названием «Любовь в мусорном баке» продали на аукционе Sotheby’s за рекордную сумму в 18,58 млн фунтов стерлингов (около 25,4 млн долларов). Об этом сообщил «Интерфакс».

Особенность этой работы в том, что она порезана на множество мелких полос. Это случилось с изображением, известным как «Девочка с воздушным шаром», по воле самого Бэнкси в финале торгов в 2018 году.

После того, как картину продали за 1,1 млн фунтов стерлингов, та саморазрушилась. Оказалось, что работа была вставлена в рамку, внутри которой находился шредер. В Sotheby’s отметили, что инцидент стал «одним из самых остроумных моментов в искусстве перформанса в этом веке».