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Минюст признал СМИ-иноагентом ООО «Как бы инагент»*. Его учредили те, кто уже признан иноагентами

Денис Ламехов
Сегодня в 18:13

Министерство юстиции признало СМИ-иностранным агентом ООО «Как бы инагент»*. Соответствующая запись появилась в реестре ведомства.

По данным базы компаний РБК, юридическое лицо учредили трое уже признанных иноагентами физлиц: журналист «Псковской губернии» Денис Камалягин, художница-акционистка Дарья Апахончич, журналист издания «7×7» Сергей Маркелов**.

Согласно российскому законодательству, люди, попавшие в реестр СМИ-иноагентов, должны в течение месяца после получения этого статуса создать юридические лица для предоставления отчетности в Минюст. Эти юрлица тоже вносятся в список иностранных агентов.

В начале сентября иноагентами были признаны четыре юридических лица, созданных журналистами-иноагентами. Всего в реестре СМИ-иностранных агентов на данный момент 94 записи.

В конце октября главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов обратился к Владимиру Путину с просьбой пересмотреть критерии закона об иноагентах. Президент пообещал рассмотреть предложение.

*ООО «Как бы инагент» внесено Минюстом в реестр иностранных агентов.

**Камалягин Денис Николаевич, Апахончич Дарья Александровна, Маркелов Сергей Евгеньевич внесены Минюстом в реестр иностранных агентов.

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