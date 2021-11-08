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«Российскую ЛГБТ-сеть»* включили в реестр незарегистрированных организаций-иноагентов

Дарья Мельникова
Сегодня в 21:03

Минюст включил движение «Российская ЛГБТ-сеть»* в реестр незарегистрированных организаций-иноагентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

По данным источника агентства, за 2020–2021 годы движение получило из‑за рубежа порядка 64 млн рублей. Он отмечает, что сбор пожертвований осуществлялся с помощью фонда «Сфера»**, который в 2016 году был включен в реестр иноагентов.

«Российская ЛГБТ-сеть» стала третьим в перечне незарегистрированных общественных объединений-иноагентов вместе с «В защиту прав избирателей „Голос“ (движение „Голос“)» и «ОВД-инфо»*.

Минюст также включил в список СМИ-иноагентов пятерых журналистов и юристов: Павлова Ивана Юрьевича, Ветошкину Валерию Валерьевну, Заговора Максима Александровича, Оленичева Максима Владимировича и Скворцову Елену Сергеевну***.

* «Российская ЛГБТ-сеть», «В защиту прав избирателей „Голос“ (движение „Голос“)» и «ОВД-инфо» внесены Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

** «Сфера» внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

*** Павлов Иван Юрьевич, Ветошкина Валерия Валерьевна, Заговора Максим Александрович, Оленичев Максим Владимирович и Скворцова Елена Сергеевна внесены Минюстом в реестр иноагентов.

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