У сериала «Игра в кальмара» появится второй сезон

Южнокорейский сериал «Игра в кальмара», ставший хитом стриминговой платформы Netflix, продлят на второй сезон. Об этом режиссер проекта Хван Дон Хек рассказал информагентству Associated Press.
Кинематографист заявил, что работа над продолжением шоу уже началась. «Было немало давления, очень много просьб о втором сезоне и столько любви. Так что у меня практически ощущение, что нам не оставили выбора», — отметил Хван Дон Хек.
Режиссер добавил, что не может пока сказать, когда именно появится второй сезон. Но пообещал, что тот непременно будет снят. Он будет посвящен победителю «Игры в кальмара» — главному герою сериала Сон Ги Хуну. В продолжении он «вернется и сделает что‑то для мира».
Сериал «Игра в кальмара» вышел в сентябре 2021 года и стал самым популярным шоу Netflix. «Афиша Daily» рассказывала о шоу в деталях, пытаясь понять, почему жестокий триллер достиг такого успеха и какие другие кинопроекты он напоминает.