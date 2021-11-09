У сериала «Игра в кальмара» появится второй сезон

Кинематографист заявил, что работа над продолжением шоу уже началась. «Было немало давления, очень много просьб о втором сезоне и столько любви. Так что у меня практически ощущение, что нам не оставили выбора», — отметил Хван Дон Хек.

Южнокорейский сериал «Игра в кальмара», ставший хитом стриминговой платформы Netflix , продлят на второй сезон. Об этом режиссер проекта Хван Дон Хек рассказал информагентству Associated Press .

Режиссер добавил, что не может пока сказать, когда именно появится второй сезон. Но пообещал, что тот непременно будет снят. Он будет посвящен победителю «Игры в кальмара» — главному герою сериала Сон Ги Хуну. В продолжении он «вернется и сделает что‑то для мира».

Сериал «Игра в кальмара» вышел в сентябре 2021 года и стал самым популярным шоу Netflix. «Афиша Daily» рассказывала о шоу в деталях, пытаясь понять, почему жестокий триллер достиг такого успеха и какие другие кинопроекты он напоминает.