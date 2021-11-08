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Showtime представил новый трейлер продолжения «Декстера»

Юлия Онодэра
Вчера в 23:39

В сети появился новый трейлер сериала «Декстер: Новая кровь» — продолжения популярного шоу «Декстер», который по сути и станет его девятым сезоном. Ролик был опубликован на ютьюб-странице телеканала Showtime.

Видео дает понять, что в центре новых серий окажутся отношения главного героя и его сына. Последний, судя по ранее появившимся промо-материалам, может оказаться замешан в исчезновении нескольких людей.

Над самим Декстером также нависнет угроза. Новая жизнь, которую он попытался начать в городке Айрон-Лейк в штате Нью-Йорк, окажется омрачена полицейским расследованием после убийства сына нефтяного магната Мэтта Колдуэлла.

Детали этого преступления описываются в первом эпизоде шоу, который вышел 7 ноября. Действия в продолжении «Декстера» разворачиваются спустя 10 лет после финала последнего сезона.

К роли Декстера в шоу вернулся Майкл С.Холл, его сына сыграл Джек Олкотт. Также в «Декстере: Новая кровь» снялись Стив М. Робертсон, Клэнси Браун, Джонни Секуойя, Алано Миллер, Джулия Джонс, Джейми Чунг, Оскар Уолберг, Майкл Сирил Крейтон и Джон Литгоу.

Новые эпизоды сериала будут появляться по воскресеньям. Шоураннером проекта выступил Клайд Филлипс, работавший над первыми четырьмя сезонами. Также в продолжении участвовали продюсеры оригинального «Декстера» Сара Коллетон, Джон Голдуин и Скотт Рейнолдс.

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