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Showtime показал трейлер продолжения «Декстера»

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:21

Телеканал Showtime опубликовал в сети трейлер продолжения сериала «Декстер». Действие в нем будет происходить спустя 10 лет после финала прошлого сезона.

«Я все еще, может быть, монстр. Но я эволюционирующий монстр», — заявляет герой Майкла С.Холла в начале ролика. Судя по нему, серийному убийце удалось наладить жизнь, преуспеть в личной жизни и работе.

Однако вскоре ему приходится вернуться к раскрытию преступлений: в городе начинают пропадать дети. Озадаченные полицейские пытаются понять, что с ними произошло. Виновным в исчезновении людей, как намекает трейлер, может оказаться сын Декстера.

Ранее промо-материалы к новому сезону уже указывали на то, что события будут непосредственно связаны с подросшим сыном главного героя — Харрисоном (его сыграл Джек Олкотт). Он найдет своего отца, который после урагана в Майами был признан погибшим.

Девятый сезон проекта получил подзаголовок «Свежая кровь». Его шоураннером выступил Клайд Филлипс, работавший над первыми четырьмя сезонами. Также в продолжении участвовали продюсеры оригинального «Декстера» Сара Коллетон, Джон Голдуин и Скотт Рейнолдс.

Первый эпизод выйдет 7 ноября, в 4.00 по московскому времени. Всего в сезоне будет десять эпизодов. Помимо Майкла С.Холла, в нем вернется актер Джон Литгоу — он вновь сыграет маньяка Артура Троицу Мичелла.

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