Showtime показал трейлер продолжения «Декстера»

Телеканал Showtime опубликовал в сети трейлер продолжения сериала «Декстер». Действие в нем будет происходить спустя 10 лет после финала прошлого сезона.

«Я все еще, может быть, монстр. Но я эволюционирующий монстр», — заявляет герой Майкла С.Холла в начале ролика. Судя по нему, серийному убийце удалось наладить жизнь, преуспеть в личной жизни и работе.

Однако вскоре ему приходится вернуться к раскрытию преступлений: в городе начинают пропадать дети. Озадаченные полицейские пытаются понять, что с ними произошло. Виновным в исчезновении людей, как намекает трейлер, может оказаться сын Декстера.