перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Госдума: за использование поддельных сертификатов о вакцинации грозит до двух лет тюрьмы
Госдума: за использование поддельных сертификатов о вакцинации грозит до двух лет тюрьмы 16:11
«Уточняешь, что за доктор»: антипрививочники стали новым мемом твиттера 16:03
Джон Литгоу вернется к роли маньяка Троицы в новом сезоне «Декстера» 15:12
«Дождь»: власти отказались привить 60% взрослого населения к сентябрю. Кремль это подтвердил Обновлено в 14:57
Глава Минздрава: ментальность — главная причина нежелания россиян прививаться 14:31
Markus Winkler/Unsplash Евгений Пригожин хочет отсудить 5 млн рублей у издания The Insider за порочащие сведения
Евгений Пригожин хочет отсудить 5 млн рублей у издания The Insider за порочащие сведения 14:01
Миронов: в первый день работы системы QR-пропусков выручка ресторанов Москвы упала на 80% 13:34
Мэр Шадринска получит премию в 395 тыс. рублей. Эту должность он занял всего три дня назад 13:06
Запрет на рекламу алкоголя и нездоровой еды может привести к убыткам в 500 млрд долларов 12:10
Facebook стал пятой компанией в мире с капитализацией более 1 трлн долларов 12:10
Matthew Waring/Unsplash В России выявили 20 616 новых случаев коронавируса. Умерли 652 человека — это максимум за пандемию
В России выявили 20 616 новых случаев коронавируса. Умерли 652 человека — это максимум за пандемию 11:40
Только 3% россиян готовы привиться для отдыха в Сочи и Анапе. Для поездки за границу — уже 20% 10:56
Полиция пришла к журналистам «Проекта» за час до выхода расследования про главу МВД 10:16
В системе QR-пропусков нашли уязвимость. Их подделывают через генератор кодов и фейковые «Госуслуги» 8:59
Певица Виктория Дайнеко будет баллотироваться в Госдуму от партии «Зеленая альтернатива» 2:26
Chibis.Andrey/Instagram В поселке Териберка вновь появился муляж скелета кита из фильма «Левиафан»
В поселке Териберка вновь появился муляж скелета кита из фильма «Левиафан» 1:33
В Греции обнаружили украденные картины Пикассо и Мондриана 0:57
Моргенштерн пожертвовал более 10 млн рублей трехлетнему ребенку с СМА Вчера в 23:56
Netflix опубликовал трейлер хоррора «Улица страха. Часть 1: 1994» Вчера в 23:28
В Греции начались съемки сиквела «Достать ножи» с Дэниелом Крейгом Вчера в 23:04
Отключить рекламу

Джон Литгоу вернется к роли маньяка Троицы в новом сезоне «Декстера»

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:12

Номинант на «Оскар» и лауреат шести премий «Эмми» Джон Литгоу вновь сыграет маньяка Артура «Троицу» Митчелла в девятом сезоне «Декстера». Об этом сообщает Deadline.

Пока непонятно, каким образом персонаж Литгоу вернется в сериал, однако известно, что он будет на съемках в Лос-Анджелесе всего один день.

Действие сериала развернется через десять лет после финала восьмого сезона. Шоу начнется там, где Декстера в исполнении Майкла С.Холла видели в последний раз под видом лесоруба: в середине леса. Позже он переедет в Нью-Йорк, где будет жить под чужим именем и работать в рыбном заведении. Главным новым злодеем станет Клэнси Браун («Побег из Шоушенка»).

Создатели обещают, что девятый сезон будет мрачнее, и намекают, что вместе с убийцей Троицей главному герою придется встретиться лицом к лицу со своими кошмарами, прежде чем попрощаться с ними навсегда.

Артур Митчелл получил свое прозвище за то, что он всегда совершал циклы из трех убийств, после чего исчезал на долгие годы. Когда он открыл свой новый цикл, судмедэксперт Декстер быстро вычислил его, но решил не торопиться с его убийством. Он хотел понять, как Троице удается так долго жить у всех на виду и иметь репутацию добряка-филантропа. Однако это была большая ошибка, а промедление стоило жизни жене Декстера: она стала последней жертвой в цикле. В заключительной серии четвертого сезона судмедэксперт убил Митчелла.

Шоураннером проекта вновь стал Клайд Филлипс, работавший над первыми четырьмя сезонами, и другие создатели оригинального «Декстера»: продюсеры Сара Коллетон, Джон Голдуин и Скотт Рейнолдс.

В сериале также задействованы Джулия Джонс («Мандалорец»), Алано Миллер («Остановись и гори»), Джонни Секвойя («Холод»), Джейми Чун («Запрещенный прием»), Оскар Уолберг («Манчестер у моря»), Джек Элкотт («Черный список») и Майкл Сирил Крейтон («Миллиарды»).

Продолжение «Декстера» выйдет на Showtime 7 ноября.

22 апреля телеканал Showtime поделился у себя в твиттере первым тизером девятого сезона. В 10-секундном ролике показали лишь топор на фоне пламени. «Нет ничего лучше, чем вернуться к природе. Моей природе», — сказал за кадром актер Майкл С.Холл.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Лука
Посвященный Эннио Морриконе новый мультфильм от студии Pixar
хип-хоп
«Locals Only»: «Лауд», «Хлеб», MC Сенечка, Дора, Noize MC
Фестиваль урбан-культуры с кумирами тинейджеров
боевик
Телохранитель жены киллера
Райан Рейнолдс спасает жену Сэмюэля Л.Джексона от террористов
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
комедия
Круэлла
История становления самой модной злодейки Disney
графика
Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры
Более 140 подлинников «северного Леонардо да Винчи»
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Артур Митчелл
Алано Миллер
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить