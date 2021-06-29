Джон Литгоу вернется к роли маньяка Троицы в новом сезоне «Декстера»

Номинант на «Оскар» и лауреат шести премий «Эмми» Джон Литгоу вновь сыграет маньяка Артура «Троицу» Митчелла в девятом сезоне «Декстера». Об этом сообщает Deadline.

Пока непонятно, каким образом персонаж Литгоу вернется в сериал, однако известно, что он будет на съемках в Лос-Анджелесе всего один день.

Действие сериала развернется через десять лет после финала восьмого сезона. Шоу начнется там, где Декстера в исполнении Майкла С.Холла видели в последний раз под видом лесоруба: в середине леса. Позже он переедет в Нью-Йорк, где будет жить под чужим именем и работать в рыбном заведении. Главным новым злодеем станет Клэнси Браун («Побег из Шоушенка»).

Создатели обещают, что девятый сезон будет мрачнее, и намекают, что вместе с убийцей Троицей главному герою придется встретиться лицом к лицу со своими кошмарами, прежде чем попрощаться с ними навсегда.

Артур Митчелл получил свое прозвище за то, что он всегда совершал циклы из трех убийств, после чего исчезал на долгие годы. Когда он открыл свой новый цикл, судмедэксперт Декстер быстро вычислил его, но решил не торопиться с его убийством. Он хотел понять, как Троице удается так долго жить у всех на виду и иметь репутацию добряка-филантропа. Однако это была большая ошибка, а промедление стоило жизни жене Декстера: она стала последней жертвой в цикле. В заключительной серии четвертого сезона судмедэксперт убил Митчелла.

Шоураннером проекта вновь стал Клайд Филлипс, работавший над первыми четырьмя сезонами, и другие создатели оригинального «Декстера»: продюсеры Сара Коллетон, Джон Голдуин и Скотт Рейнолдс.

В сериале также задействованы Джулия Джонс («Мандалорец»), Алано Миллер («Остановись и гори»), Джонни Секвойя («Холод»), Джейми Чун («Запрещенный прием»), Оскар Уолберг («Манчестер у моря»), Джек Элкотт («Черный список») и Майкл Сирил Крейтон («Миллиарды»).

Продолжение «Декстера» выйдет на Showtime 7 ноября.

22 апреля телеканал Showtime поделился у себя в твиттере первым тизером девятого сезона. В 10-секундном ролике показали лишь топор на фоне пламени. «Нет ничего лучше, чем вернуться к природе. Моей природе», — сказал за кадром актер Майкл С.Холл.