Антоха MC выпустил клип на «Лилового негра» к выходу сериала «Вертинский»

Антоха MC выпустил песню и клип «Лиловый негр» на стихи Александра Вертинского. Музыкальное видео приурочено к выходу сериала «Вертинский» о жизни и творчестве артиста, рассказали «Афише Daily» в онлайн-кинотеатре Kion.
События клипа разворачиваются во вселенной сериала. Антоха MC, облаченный в черный фрак — такой же носил и актер Алексей Филимонов в «Вертинском», — исполняет песню «Лиловый негр». За его спиной на экране возникают отрывки из разных эпизодов сериала.
«В новой вариации этой песни мне хотелось придать ей больше энергии и смысловых оттенков. Я с уважением отношусь к наследию Вертинского, поэтому подошел к созданию этой видеоработы со всей ответственностью», — сказал Антоха MC.
Сериал «Вертинский» — это масштабная биография самого известного русского шансонье ХХ века. Съемки проекта проходили в трех странах — России, Турции и Венгрии. Главные роли, помимо Филимонова, исполнили Анна Михалкова, Ксения Раппопорт, Виктория Исакова, Паулина Андреева и другие.