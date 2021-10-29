Антоха MC выпустил клип на «Лилового негра» к выходу сериала «Вертинский»

Антоха MC выпустил песню и клип «Лиловый негр» на стихи Александра Вертинского. Музыкальное видео приурочено к выходу сериала «Вертинский» о жизни и творчестве артиста, рассказали «Афише Daily» в онлайн-кинотеатре Kion.

События клипа разворачиваются во вселенной сериала. Антоха MC, облаченный в черный фрак — такой же носил и актер Алексей Филимонов в «Вертинском», — исполняет песню «Лиловый негр». За его спиной на экране возникают отрывки из разных эпизодов сериала.