Антоха МС подал в суд на своего продюсера. Он может потерять псевдоним и права на песни

Российский хип-хоп-исполнитель Антон Кузнецов, более известный как Антоха МС, подал в суд на своего музыкального продюсера Эдуарда Шумейко, которому принадлежат права на псевдоним и все песни артиста. Об этом он рассказал в интервью «Медузе»*.

Кузнецов намерен расторгнуть контракт, подписанный с Шумейко в 2018 году и рассчитанный до 2028-го. По договору продюсеру бессрочно принадлежат псевдоним Антоха МС и все «результаты интеллектуальной деятельности», а также только он может вести все дела музыканта.

В документе прописано, что Антон Кузнецов будет получать 50 тыс. рублей ежемесячно, а дополнительные средства выплачиваются по усмотрению Шумейко. Устно стороны договорились о равном разделе прибыли.

«Изначально Эдуард говорил, что эта бумага ему нужна для того, чтобы он смог выдавать лицензию платформам, на которых размещалось мое творчество. Я думал, что так и есть. Подписал договор, в который входила большая часть моих композиций», — сказал Кузнецов. Он отметил, что подписал контракт, не вдаваясь в юридические подробности, так как «был сконцентрирован на творчестве».

С началом пандемии в 2020 году и отменой концертов начались финансовые проблемы. Антоха MC обсуждал «развитие карьеры» с Шумейко, но «не смог получить от него конкретных предложений» и поддержки.

Кузнецов понял, что «дальнейшая работа с ним бессмысленна». Однако для досрочного расторжения контракта музыкант должен заплатить продюсеру 3 млн рублей. По его словам, Эдуард Шумейко «продолжает считать, что условия нашего сотрудничества адекватные». «С этим я никак не могу согласиться. Сейчас, чтобы выплатить компенсацию, я должен продать все свое имущество», — сказал исполнитель.

В июле 2021 года Антон Кузнецов и его брат Андрей направили Шумейко уведомление о расторжении контракта без выплаты компенсации. Первое заседание суда намечено на 9 ноября.

Спустя месяц продюсер подал ответный иск с требованием выплатить около миллиона рублей за то, что Антоха MC продолжает исполнять свои песни. Он лишил музыканта доступа к его ютьюб-каналу и группе в соцсети «ВКонтакте».